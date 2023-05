Mit dem Camper durch Europa: Diese Versicherungen und Sicherheiten solltest du haben

Das Wohnmobil oder den Campervan unbewacht in einer Stadt oder auf einer Lichtung im Wald zurückzulassen, mit all deinen Habseligkeiten, kann sich manchmal sehr unsicher anfühlen. Und nichts ist schlimmer als mit dem Wagen irgendwo eine Panne zu haben und im Kopf direkt durchzurechnen und sich fragen: Kann ich mir das leisten? Genau für diese Situationen gibt es Versicherungen.

Fahrzeugversicherung und Krankenversicherung

Zunächst sollte dein Fahrzeug natürlich versichert sein. Wenn du dein Gefährt mietest, läuft das in der Regel über die Vermietungsfirma. Ansonsten gibt es unterschiedliche Autoversicherungen. Meist kannst du da zwischen einer Voll- oder Teilkaskoversicherung entscheiden, die unterschiedlichen Schäden abdecken. Eine Teilkasko deckt in der Regel die Elementarschäden ab, die durch andere oder Umwelteinflüsse zugefügt werden, wie zum Beispiel Diebstahl, Glasbruch oder Brand. Bei einer Vollkaskoversicherung kommen zum Teilkaskoschutz noch Schäden durch Selbstverschuldung sowie Vandalismus hinzu. Für deinen Camper ist hier vor allem relevant, dass bei einer Vollkaskoversicherung oft auch Schäden, die durch Fährfahrten entstehen können, abgedeckt sind.

Neben einer Autohaftpflichtversicherung kann ein Schutzbrief oder eine Autoclubmitgliedschaft sinnvoll sein. Die springen bei einer Panne und auch bei einem Unfall ein. Gerade für den Fall eines Unfalls im Ausland ist ein Schutzbrief oder die Mitgliedschaft im Autoclub oft hilfreich, da diese in der Regel die Kosten für Krankenrücktransporte oder zum Beispiel ein Ersatzfahrzeug oder eine Unterbringung übernehmen.

Neben deinem Fahrzeug solltest du vorab klären, ob du eine bestimmte zusätzliche Krankenversicherung benötigst. Eine Auslandskrankenversicherung ist vor allem dann sinnvoll, wenn du ins außereuropäische Ausland reisen willst, da hier deine gesetzliche Krankenversicherung in der Regel nicht mehr greift. Auch bei längeren Aufenthalten im Ausland kann es zu Schwierigkeiten kommen. In jedem Fall kannst du dich telefonisch bei deiner Krankenkasse informieren, ob eine zusätzliche Versicherung für deine geplante Reise notwendig ist.

Gegenstände und Ausrüstung im Fahrzeug

Neben dem Auto und den Personen im Fahrzeug kann es unter Umständen auch sehr empfehlenswert sein, eine Inhaltsversicherung abzuschließen. Diese versichert anders als eine Hausratversicherung auch Gegenstände im oder am Wohnmobil bzw. deinem Campervan. Hier gibt es unterschiedliche Angebote, einige sind explizit nur für Campingfahrzeuge. Solltest du also mit einem Fahrzeug unterwegs sein, das als Pkw oder Lkw zugelassen ist, solltest du dich vorab informieren, ob die ausgewählte Versicherung auch wirklich für dein Fahrzeug gilt. Außerdem gibt es Inhaltsversicherungen, die ausschließlich auf ausgewiesenen Stellplätzen oder Campingplätzen greifen. Wenn du freistehen willst, also auf freien Parkplätzen oder in der Natur, gilt hier kein Versicherungsschutz. Im besten Fall meldest du dich einfach telefonisch bei der Versicherung und trägst dein Anliegen vor.

Immer mehr Versicherungen bieten bereits eine Campingversicherung an. Diese sind vor allem für Dauercamper*innen interessant. Also Menschen, die zum Beispiel dauerhaft mit ihrem Wohnwagen auf einem Campingplatz stehen. Wenn du unterwegs sein möchtest, ist dies also nicht das richtige für dich.

Wenn du besonders hochwertige elektronische Geräte auf deine Reise mitnehmen möchtest, kann es hilfreich sein, diese Gegenstände im Speziellen selbst zu versichern. Das lohnt sich beispielsweise bei teuren Kameras, hochwertigen Fahrrädern oder deinem Laptop. Eine Geräteversicherung kannst du entweder beim Kauf im Laden direkt abschließen, auch Gebrauchtläden bieten eine solche Versicherung oft an oder du nutzt einen Online-Anbieter. So ist dein Handy auch versichert, wenn es nicht im Fahrzeug ist, sondern dir beispielsweise beim Spaziergang aus der Tasche fällt oder beim Stadtbummel gestohlen wird.

Fazit

Natürlich wünschen wir uns, dass all diese Versicherungen nie in Anspruch genommen werden müssen, wenn du mit deinem Camper unterwegs bist. Aber sie können dir für die Zeit deiner Reise ein gutes und sicheres Gefühl geben. Denn im Fall der Fälle bist du abgesichert und das ist doch etwas wert.

