Ständig Krämpfe, Bauchschmerzen, Durchfall und Blutverlust? Das Leben orientiert sich daran, wo die nächste Toilette zu finden ist? Kinobesuche, Wanderungen oder ein Badesee ohne öffentliche Toilette – völlig unmöglich. Viele Ausfallzeiten bei der Arbeit. Gemeinsam essen? Nur, wenn es zerdrückte Kartoffeln gibt, sonst nichts. Ein Glas Wein in geselliger Runde? Hier gibt’s meist nur Kamillentee. So beschreiben viele PatientInnen mit chronischen Darmentzündungen ihr Leben. Egal, ob Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, der Bauch bestimmt den ganzen Tag. Mit chinesischer Medizin kann die Klinik am Steigerwald langfristig und nachhaltig helfen.

Neues Behandlungskonzept für chronische Darmentzündungen

Die Klinik am Steigerwald entwickelt für chronische Darmdarmentzündungen wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn ein neues Behandlungskonzept. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind Entgleisungen des Immunsystems. Die Schulmedizin versucht, diesen Selbstzerstörungsprozess zu unterdrücken. Doch was den Krankheitsverlauf zunächst hemmt, blockiert auch das Immunsystem. Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) versucht, die Selbstheilungskräfte des Körpers wieder zu ordnen und in die richtige Richtung zu lenken.

Traditionelle Chinesische Medizin zur Behandlung von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa

Wenn der Patient in die Steigerwald Klinik kommt, erfolgt eine genaue Untersuchung nach TCM-Kriterien: Pulstastung, Zungenbetrachtung und ausführliche Anamnese. Diese führt zu den Wurzeln der Erkrankung. Dann stellen die behandelnden Ärzte einen individuellen chinesischen Therapieplan auf. Schwerpunkt dabei ist die chinesische Arzneitherapie, ergänzt von Akupunktur, Körpertherapie, QiGong, Diätetik und Gesprächen. In der Praxis entsteht eine Integration von Schulmedizin und chinesischer Therapie. Soviel Schulmedizin wie nötig, soviel Chinesische Therapie wie möglich mit dem Ziel, die schulmedizinische nach und nach zu verringern.

Patienteninfotag am 19. März über das neue Behandlungskonzept für chronische Darmkrankheiten

Am Sonntag, 19. März, findet in der Steigerwald Klinik, Waldesruh, ein Patienteninfotag von 11 Uhr bis 14 Uhr statt. Die Kosten für die Teilnahme sind 20 Euro pro Teilnahme (inkl. Fingerfood, Getränke, Infomappe).

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich

Zu dem Patienteninfotag kann man sich bei Frau Hoh entweder telefonisch unter 09382/949207 oder per E-Mail unter c.hoh@tcmklinik.de anmelden.

Welche Symptome treten bei Colitis ulcerosa und Morbus Crohn auf?

Typische Symptome der chronischen Darmerkrankungen sind:

krampfartige Bauchschmerzen

Übelkeit

Durchfall (häufig blutig und schleimig)

schmerzhafter Stuhlgang

Schwäche

Krankheitsgefühl

Gewichtsverlust

Fieber

Entzündungen an Gelenken, der Haut, der Augen, der Leber oder der Gallenwege

Nierensteine oder Gallensteine

Unterschiede zwischen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa

Bei Morbus Crohn können alle Schichten des Margen-Darm-Traktes und alle Wandschichten des Darmes betroffen sein, die Beschwerden können breitflächiger sein als bei Colitis ulcerosa. Auch ist die Beteiligung von Organsystemen außerhalb des Magen-Darm-Traktes bei Morbus Crohn häufiger. Die Unterschiede sind hier noch einmal übersichtlich aufgezählt:

Das sind die Merkmale bei Morbus Crohn:

gesamter Verdauungstrakt kann betroffen sein (von Mund bis After)

Kombinationen unterschiedlicher Entzündungsorte können auftreten

Häufig unterer Abschnitt des Dünndarms betroffen am Übergang zum Dickdarm und/oder der Dickdarm

Zwischen Segmenten können gesunde Abschnitte liegen

Die Entzündungen reichen tief in alle Wandschichten des Darms

Stenosierung (Verengungen) und Fistelbildung

Das sind die Merkmale bei Colitis ulcerosa

Entzündungsvorgang konzentriert sich auf Dickdarm

Neben Enddarm (Proktitis) kann auch der linksseitige Dickdarm betroffen sein (seltener ausgedehnte Teile bzw. der ganze Dickdarm)

Entzündungsaktivität nimmt nach afterwärts zu

Entzündungen eher auf der Schleimhautschicht

Kaum Stenosen oder Fistelbildung

Kontakt und Anfahrt

Klinik am Steigerwald

Waldesruh

97447 Gerolzhofen

Tel: 09382/949207

E-Mail: c.hoh@tcmklinik.de

Social-Media-Auftritt der Klinik am Steigerwald

Facebook

Instagram