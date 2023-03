Das traditionelle Gasthaus Höhn in Memmelsdorf hat im großen Stil seine Gasträume renoviert. Die Gaststube und die Braustube sind in einem modern zeitlosen Stil gehalten – und erinnern trotzdem an das Traditionelle der Brauerei, die immerhin seit 1783 existiert und mittlerweile in der 8. Generation familiengeführt ist. Schon beim Eintreten fühlt man sich als Gast sofort wohl, angekommen und herzlich in Empfang genommen. Bis auf Boden und Decke ist alles neu: Tische aus hellem Ahornholz, Bänke und Stühle aus dunklem Holz und mit Leder bezogen bilden dazu einen angenehmen Kontrast. Ferner spenden neue Decken- und Tischlampen eine angenehme Beleuchtung. Details aus Kupfer, wie die neue Zapfanlage, aus der das selbstgebraute Bier sprudelt, der Original Malz-Sack aus den 50er Jahren als Deko oder die Großaufnahme vom Sudhaus mit Sudpfanne und Maischebottich erinnern daran, dass man hier Gast in einem fränkischen Brauerei Gasthof ist. Zwischen den Stuben steht ein großer, langer „Community Tisch“ mit Bänken, über dem drei große Kupferleuchten hängen. Hinter dem Umbau stecken monatelange Planung und Arbeit.

Am Anfang waren es nur Stühle

Dabei fing alles mit einem kleinen Wunsch an: „Papa, wir brauchen neue Stühle“, hat Juniorchefin und Hotelbetriebswirtin Lisa Höhn zu ihrem Vater gesagt. Die erste Musterbesichtigung von Stühlen und Polsterstoffen fand schon Anfang 2020 statt. Corona hat die Planungen zwar fürs Erste lahmgelegt, doch mit der Pandemie kamen weitere Anforderungen. Man wollte das geänderte Gästeverhalten – nicht mit so vielen fremden Gästen am Tisch sitzen – bei den Planungen berücksichtigen Das hieß: kleinere Tische, die man dann im Notfall zusammenschieben kann. Mit der neuen Tischeinteilung haben die alten Lampen nicht mehr gepasst – es mussten neue her! Gleichzeitig hat man auch ein neues, feststehendes Frühstücksbuffet für die Hotelgäste mit eingeplant. Und wie das nun mal ist bei Renovierungsarbeiten: die Baumaßnahmen wuchsen an und neue Projekte kamen hinzu. Neue Fenster, neue Heizung, neue Theke, neue Zapfanlage, neue Rezeption.

„Eigentlich hätten wir am Ende einen Architekten benötigt, der die Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke koordiniert“, so der Wirt und Braumeister Georg Höhn. Doch Hotelbetriebswirtin Lisa Höhn hatte bei der inzwischen zum Groß-Projekt gewordenen Renovierung alle Fäden fest in der Hand. Unterstützt haben sie dabei ihr Lebensgefährte Cornelius Hofmann, der seit 2018 für Administration, Controlling, Marketing & Vertrieb verantwortlich ist, und ihr Bruder Sebastian Höhn, selbst Brauer und Küchenmeister. Cornelius Hofmann: „Uns war vor allem eine energetische Sanierung wichtig bei dem Umbau. Die gesamte Elektrik ist neu, unsere Heizkörper werden automatisch und nach einem optimierten Heizprofil reguliert.“ Hotelmeisterin Birgit Höhn fügt hinzu: „Wir sind mächtig stolz auf unsere Kinder. Da waren besonders bei Lisa in der heißen Bauphase die Nerven sehr angespannt.“

Das sind die aktuellen Speisekarten von Gasthaus Höhn

Alles neu beim Höhn

Für das neue Wirtshaus hat sich auch der Brauer Sebastian etwas Neues einfallen lassen. Es wird ganzjährig ein Hefeweizen nach eigenem Rezept ausgeschenkt und vom Frühjahr bis in den Herbst wird ein helles Landbier gebraut. Im Oktober können sich die Gäste wieder auf den Görchla-Bock freuen. Ab der kommenden Sommersaison gibt es eine weitere Neuerung: Zwei Service-Roboter werden die langen Laufwege von Küche und Zapfhahn bis in den Hofgarten übernehmen und die menschlichen Kollegen entlasten und unterstützen. So haben die Servicemitarbeiter mehr Zeit für den Gast und servieren natürlich weiterhin persönlich die leckeren Speisen und Getränke. Mehrere E-Ladesäulen für Gästeautos, eine Photovoltaik-Anlage und ein großer abschließbarer Fahrradschuppen sind ebenfalls geplant.

Auch die Speisekarte hat einen frischen Anstrich erhalten und beinhaltet neben seinen traditionellen Gerichten auch ein vegetarisches und veganes Angebot. Das Team in der Küche ist stets dabei, sich neu zu entdecken und weiterzuentwickeln. „Vor allem unser neuer veganer Sauerbraten ist sehr beliebt – nicht nur bei den Vegetariern und Veganern“, schwärmt Sebastian Höhn. Das Frühstück vom neuen Buffet können auch externe Gäste täglich von 8.00 bis 10.30 Uhr nach telefonischer Vereinbarung genießen.

Kontakt, Öffnungszeiten, Tischreservierung, Anfahrt

Hotel Gasthof Höhn

Hauptstr. 11

96117 Memmelsdorf

Telefon: 0951/406140

E-Mail: info@gasthof-hoehn.de

Öffnungszeiten

Montag bis Sonntag: 10 Uhr bis 23 Uhr (Sonntag bis 22 Uhr)

Ausschankschluss 30 Minuten vor Ende

Küchenzeiten

Mittagstisch:

Montag bis Freitag: 12 Uhr bis 16 Uhr

Samstag, Sonn- und Feiertags: 11.30 bis 14 Uhr

Abends

Montag bis Samstag: 17 Uhr bis 21 Uhr

Sonntag: 17 Uhr bis 21 Uhr