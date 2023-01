Teamwork gefragt: Reise nach Paris zu gewinnen

Am Samstag von 14 bis 18 Uhr findet eine große Christbaum-Team-Challenge von Radio Bamberg statt. Die Viererteams können sich in verschiedenen Disziplinen wie zum Beispiel dem Christbaumweitwurf oder dem Christbaummarathon beweisen. Für das beste Team gibt es eine Reise nach Paris zu gewinnen. Neugierig? Dann kannst du dein Viererteam bereits jetzt bei Radio Bamberg anmelden.

Glühwein, Live-Musik & Co.: Im Kellerwald kannst du am ersten Februarwochenende in gemütlicher Atmosphäre anstoßen und feiern. Foto: Adobe Stock

Karaokenight, Outdoor 90er DJ Party & Co.: Diese Keller machen mit

Jeder Keller lockt die Besucher*innen mit eigenen Highlights an. Ob Gulaschsuppe, Stockbrot, Schäuferla, Kässpätzle oder Hot Aperol, Glüh-Gin und Jagertee - auf dem Kellerwald Winterzauber kannst du es dir so richtig gut gehen lassen. Damit du deinen Tag im Kellerwald gut planen kannst, haben wir dir die offenen Keller und deren Angebote in einer Übersicht zusammengefasst.

Birgits Schindlerkeller

Am Samstag kannst du dich auf Birgits Schindlerkeller von innen mit einer dampfenden Gulaschsuppe im Bauernbrötla aufwärmen. Dazu gibt's Bockbier vom Fass der Brauerei Greif. Während du dich an den Feuertonnen wärmst, sorgen Bernhard, Jürgen und Michel ab 17 Uhr für das musikalische Programm. Am Sonntag warten hausgemachter Weißweinpunsch, Kaffee und Kuchen auf dich. Ab 16 Uhr kannst du beim Karaoke selbst das musikalische Programm mitgestalten – zu gewinnen gibt es mit etwas Glück einen Gutschein beim Schätzen der Bierkäpsala.

Greif Keller

Der Greif Keller bietet dir frische Bratwurstbrötchen, Currywurst, Pommes, Lángos und andere Köstlichkeiten an. Auch bei den Getränken wartet eine breite Auswahl auf dich - hier findest du Glühwein und -bier sowie Hot Aperol. Diese kannst du dir an Stehtischen und Feuertonnen schmecken lassen und dabei die Livemusik der Frankenqueens genießen.

Rappen Keller

Im Rappen Keller werden Kinderaugen zum Strahlen gebracht. Die Kleinen können dem Geschichtenerzähler zuhören und sich beim Luftballonzauberer Hüdini eine Luftballonfigur wünschen. Auch das Essen und die Getränke lassen mit Kinderpunsch, Stockbrot, heiße Kartoffelsuppe und Wienerle nicht nur Kinderherzen höherschlagen. Für Erwachsene gibt es zudem Tee, Glüh-Gin und -wein, heißen Aperol und Bier.

Winterbauerkeller

In der beheizten Scheune des Winterbauerkellers kannst du Crêpes, Schnitzelsandwich, Grillspezialitäten und andere winterlichen Leckereien genießen. Den Wintergaudi-Abend lässt du dann später bei Glühwein, heißem Aperol, heißem Hugo, Jagertee oder heißer Schokolade ausklingen.

Glockenkeller

Du hast Lust auf deftige fränkische Speisen? Dann bist du im Glockenkeller genau richtig, denn hier findest du fränkische Schäuferla und Sauerbraten-Burger. Mit Whiskey-Punsch oder Glüh-Gin kannst du es dir an den kuscheligen Ofenstehtischen gemütlich machen. Unser Tipp: Am 04. Februar ab 18 Uhr findet die Outdoor 90er DJ Party mit Barbetrieb statt.

Weiß-Tauben-Keller

Am Sonntag können die Kinder von 14 bis 16 Uhr im Weiß-Tauben-Keller beim Basteln kreativ werden. Als Stärkung gibt es das gesamte Wochenende Dampfnudeln mit Vanillesoße, Kaiserschmarrn mit Zwetschgengröstli, Kässpätzle und einen reich gefüllten Grillteller mit Pommes. Auch für Getränke ist gesorgt: Mit einem Cranberry- oder Eierpunsch sowie einem Wintertraum mit Amaretto kannst du der stimmungsvollen Musik im Keller zuhören.

Nederkeller

Der Nederkeller ist für das traditionelle Nederbier bekannt. Passend zum Kellerwald Winterzauber kannst du zudem heißen Aperol genießen. Hungrig muss hier niemand bleiben, es werden leckere saarländisch gefüllte Klöße mit Speckrahmsoße, gefüllte Palatschinken und fränkische Meerrettichsuppe angeboten.

Auch auf dem großen Festplatz findest du tolle Angebote. Für Groß und Klein gibt es dort eine Süßigkeitenbude sowie ein Karussell. Mit dem Kellerwald Winterzauber Flyer hast du alle Programmpunkte auf einem Blick. Du kannst ihn bequem downloaden oder bestellen.

Kontakt

Tourist-Information Forchheim

Kapellenstraße 16

91301 Forchheim

Telefon: +49 9191 714338

E-Mail: tourist@forchheim.de

Öffnungszeiten während der Wintersaison

(November bis März)

Mo bis Fr, 9.00-17.00 Uhr