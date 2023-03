Der Kulmbacher Einzelhandel ist ein Paradies für den Shopping-Tourismus oder für alle, die gerne vor Ort Einkaufen: Die lokalen Geschäfte bieten nicht nur eine Vielfalt an Angeboten, zahlreiche Shoppingmöglichkeiten mit regionalen Produkten und einen hervorragenden Kundenservice mit persönlicher Beratung. Moderne Marken und Geschäfte reihen sich neben Familienunternehmen.

Um die lokalen Geschäfte noch mehr zu unterstützen, hat die Kulmbacher Händlervereinigung sich drei besondere Aktionen einfallen lassen.

Aktion 1: Der "Kulmbacher Fünfer"

Hast du es schon gewusst? Kulmbach hat schon seit vielen Jahren eine eigene Währung: den „Kulmbach Fünfer“. Bei vielen Einzelhändlern im Stadtgebiet kann man nicht nur bar oder mit Karte, sondern auch mit diesem Regionalgeld bezahlen.

Der „Kulmbach Fünfer“ kostet fünf Euro und ist ebenso fünf Euro wert. Diese besondere Art der Währung kommt bei den Kulmbachern und Kulmbacherinnen gut an. So gut, dass die Einzelhändler kaum noch eigenen Bestand an „Kulmbach Fünfern“ haben.

Dabei war dem Verein besonders wichtig, etwas Wertigeres als einen Papiergutschein zu erschaffen. Geprägte Münzen sollten es sein, die die Klasse und Vielfalt des Kulmbacher Einzelhandels widerspiegeln, denn der Fünfer kann für sämtliche Konsumbereiche ausgegeben werden: Kleidung, Lebensmittel, Schmuck, Kultur und vieles mehr. Der stationäre Handel in der Bierstadt ist bunt und bietet genug Anreiz für Tauschgeschäfte mit den Talern. Jessica Rus

Diese Regionalwährung wurde von „Unser Kulmbach e.V.“ ins Leben gerufen. Die Grundidee war, dass die „Kulmbach Fünfer“ dauerhaft in Umlauf sind, und stetig wieder die Hand wechseln, nachdem Artikel damit gezahlt wurden. Doch dieser Kreislauf stockt. Sie werden nach Erwerb groteskerweise nicht, wie vorgesehen, als Tauschmittel gegen Waren der Einzelhändler genutzt.

Geld muss umlaufen, wenn es funktionieren soll

Die Mitglieder der Händlervereinigung wundern sich nun zurecht, warum die „Kulmbach Fünfer“ nur in eine Richtung über die Ladentheke wandern und den Weg in den Einzelhandel nicht zurückfinden. Sie starten deshalb nun einen Fahndungsaufruf und fordern zu Hausdurchsuchungen nach den verschollenen Fünfern auf.

Bei diesen Geschäften kann der „Kulmbach Fünfer“ eingelöst werden

Aktion 2: Foto-Aktion am 8. April mit einer Osterüberraschung

„Unser Kulmbach e. V.“ schickt am Samstag, 8. April, von 11 bis 14 Uhr, einen Osterhasen durch die Kulmbacher Innenstadt, mit dem man sich fotografieren lassen kann. Auf alle Teilnehmer wartet eine kleine Osterüberraschung.

Aktion 3: Osterputz-Aktion

Am Samstag, 22. April, treffen sich die Mitglieder der Händlervereinigung zu einem Großputz in der Kulmbacher Innenstadt. Bei dieser Aufräumaktion, die unter dem Motto „Unser Kulmbach e. V. kehrt zamm!“ steht, wird die Stadt von Müll befreit.