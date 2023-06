Welche Arten der Geldleihe sind besonders beliebt - oder eben auch nicht mehr?

Darauf solltest du bei einem Kredit achten

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten

Das zeichnet eine gute Art der Geldleihe aus

Es gibt viele Arten, wie du dir Geld leihen kannst. Doch nicht alle sind empfehlenswert, weshalb wir dir im Folgenden eine Auswahl zusammengestellt haben. Achte dabei immer darauf, dass der Kredit wirklich zu dir und deinen individuellen Lebensumständen passt.

Was sind die beliebtesten Arten der Geldleihe?

Die häufigste Art von Geldleihe ist der klassische Bankkredit. Dieser kann entweder zweckgebunden oder zur freien Verfügung sein. Mit letzterem kannst du eine größere Anschaffung tätigen, ein Haus renovieren oder eine Weltreise unternehmen. Zweckgebundene Kredite dienen dagegen beispielsweise dem Kauf eines Autos. Du erhältst einen festen Zinssatz sowie eine Laufzeit und zahlst das Darlehen anschließend in Raten ab. Die Konditionen schwanken je nach Anbieter und gerade bei hohen Krediten wird eine Sicherheit, wie beispielsweise eine Immobilie, benötigt. Hypothekenkredite: Diese Art von Kredit dient dem Kauf einer Immobilie. Die Laufzeiten sind meist relativ lang und das Haus oder die Wohnung dient gleichzeitig als Sicherheit. Bei dieser Art von Kredit solltest du darauf achten, dass auch Sonderzahlungen möglich sind: Hast du mal mehr Geld zur Verfügung, kannst du den Kredit schneller zurückzahlen.

Mit einer Kreditkarte kannst du Produkte oder Dienstleistungen erwerben und musst diese erst später bezahlen. Die maximale Höhe und das maximale Zahlungsziel variieren dabei je nach Anbieter. Sollte die Zahlung verspätet oder nur teilweise eingehen, kann es bei Kreditkarten jedoch schnell zu hohen Zinssätzen kommen. Um kurzfristige finanzielle Engpässe im Monat zu überwinden, lohnen sie sich jedoch oft.

Privatkredite: Immer häufiger werden auch private Kredite angeboten. Online lassen sich viele Plattformen finden, auf denen Privatpersonen das eigene Geld verleihen. Genutzt wird das vor allem von Menschen, die nicht über eine ausreichende Kreditwürdigkeit verfügen. Für den Kreditgeber ist das Risiko hierbei relativ hoch, dass es zu einem Zahlungsausfall kommt.

Arten der Geldleihe, die an Beliebtheit verlieren

Private Kredite im persönlichen Umfeld: Früher war es noch deutlich gängiger, sich ich im privaten Bereich Kredite zu besorgen, wie eine Umfrage der Postbank ergeben hat. Dazu hat man sich von Freund*innen oder der Familie Geld geliehen. Diese Art ist jedoch deutlich unbeliebter geworden, da die Zeit gezeigt hat, dass es durch die Geldleihe häufig zu Streitigkeiten gekommen ist. Wer privat einen Kredit vergibt, der sollte das Ganze trotzdem schriftlich festhalten und klare Bedingungen vereinbaren.

Pfandleihhäuser: Auch Pfandleihhäuser waren früher deutlich beliebter. Ein Wertgegenstand wird gegen eine Barzahlung als Sicherheit hinterlegt. Du kommst also relativ schnell an Geld. Kannst du den kleinen Kredit nach einem gewissen Zeitraum nicht zurückzahlen, geht der Wertgegenstand an das Pfandleihhaus über, das diesen wiederum versteigert. Zudem ist der Zinssatz häufig relativ hoch, und der hinterlegte Gegenstand hat meist einen höheren Wert als der ausgezahlte Betrag. Das macht das Pfandleihhaus zunehmend unattraktiv, vor allem in Zeiten, in denen du über Direktbanken relativ schnell einen Kredit abschließen kannst.

Um einen passenden Kredit zu finden, lohnen sich insbesondere Vergleichsportale im Internet. Dort kannst du die gewünschten Konditionen eingeben und erhältst eine Reihe von Vorschlägen. Alternativ empfiehlt sich auch ein Gespräch mit der Hausbank, die Konditionen können dann mit anderen Angeboten verglichen werden.

Was zeichnet eine gute Art von Geldleihe aus?

Eine gute Art der Geldleihe ist immer individuell auf deine Bedürfnisse zugeschnitten. Laufzeit und Zinssatz sollten gut von dir finanziert werden können. Achte daher auf attraktive Zinssätze und Konditionen, sodass du den Kredit möglichst schnell zurückzahlen kannst, ohne jedoch deine Lebensqualität im Alltag einschränken zu müssen.

Ebenso wichtig ist es, dass ein Kredit flexibel ist: Zahlungen sollten auch mal pausiert oder verschoben werden können. Ebenso hilfreich ist es, wenn Sonderzahlungen möglich sind: Hast du durch ein Erbe plötzlich mehr Geld zur Verfügung, kannst du es nutzen, um den Kredit schneller zurückzuzahlen.

Eine gute Geldleihe sollte außerdem schnell verfügbar sein und die Kundenbetreuung dir bei Fragen zur Verfügung stehen. Beachte ebenfalls, dass ein Kredit maximal transparent sein sollte. Dir sollten alle Konditionen und Bedingungen klar sein, nur unseriöse Anbieter unterschlagen Informationen.

Fazit

Mit diesen Tipps und Vor- und Nachteilen der Kredite kannst du ein individuell passendes Modell für dich finden. Die Geldleihe kann in vielen Situationen nicht nur hilfreich, sondern auch sinnvoll sein, beispielsweise beim Bau eines eigenen Hauses. Passt der Kredit zu deinen Lebensumständen, erzielst du ein gutes Geschäft.

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / ccfb