Einfach Geld sparen: So funktioniert der 5-Euro-Trick

Wer Geld sparen möchte, hat eine schier unbegrenzte Anzahl an Möglichkeiten: Vor allem bei Jugendlichen ist das "Cash-Stuffing" voll im Trend. Eine andere und vor allem sehr unkomplizierte Methode ist der "Fünf-Euro-Trick".

Hunderte Euro im Jahr ansparen: So funktioniert der Fünf-Euro-Trick

Der Name verrät schon einiges über die Idee hinter dem Trick: Kurz gesagt geht es darum, Fünf-Euro-Scheine zu sparen - und nicht auszugeben. Wer beispielsweise im Supermarkt an der Kasse einen Fünf-Euro-Schein als Wechselgeld erhält, gibt diesen dann nicht sofort wieder aus. Stattdessen legst du das Geld zur Seite und bewahrst den Schein bewusst auf. Dieses Prinzip gilt auch für alle anderen Fünf-Euro-Scheine, die du aus dem Geldautomaten, als Geschenk oder sonst wo bekommst.

Wo du das Geld anschließend aufbewahrst, ist dabei völlig egal: In einer Schublade, in einer Spardose, einem Geheimversteck oder einem speziellen Budget-Planer - alles ist erlaubt. Wichtig ist nur, dass sich die gesammelten Geldscheine an einem sicheren Ort befinden. Hier haben wir dir clevere Geld-Verstecke für dein Zuhause zusammengestellt.

Über einen längeren Zeitraum kommt somit eine ordentliche Summe zusammen. Wer etwa pro Woche einen Fünf-Euro-Schein beiseite legt, hat nach einem Jahr schon mehr als 250 Euro beisammen. Bei vier Fünf-Euro-Scheinen pro Woche wären es nach 12 Monaten sogar schon über 1000 Euro.

So kannst du die Sparmethode anwenden - und viel Geld sparen

Wie genau du die "5-Euro-Challenge" umsetzen möchtest, ist völlig dir selbst überlassen. Du kannst jederzeit und ohne Vorbereitung damit anfangen und wieder damit aufhören. Hier sind drei Tipps, mit denen du effizient sparen kannst:

Definiere einen Zeitraum : Schreibe auf, wann du anfängst zu sparen - und bis wann oder wie lange du sparen möchtest (beispielsweise ein Jahr, bis zum Ende des Monats,...)

: Schreibe auf, wann du anfängst zu sparen - und oder wie du sparen möchtest (beispielsweise ein Jahr, bis zum Ende des Monats,...) Setze dir ein Sparziel - überlege dir, wofür du sparen möchtest: für neue Kleidung, Möbel, einen Urlaub, etc.

überlege dir, wofür du sparen möchtest: für neue Kleidung, Möbel, einen Urlaub, etc. Verfolge deinen Fortschritt: Notiere dir jedes Mal, wenn du einen Fünf-Euro-Schein beiseite legst - somit weißt du immer, wie viel Geld du schon gespart hast.

Je konsequenter du bei der Sache bleibst, desto besser. Wann und wofür du das Gesparte ausgibst, spielt keine Rolle - schließlich kannst du jederzeit wieder neu mit dem Sparen beginnen. Die Sparmethode funktioniert vor allem deshalb so gut, weil das Beiseitelegen eines Fünf-Euro-Scheins meist nicht allzu stark ins Gewicht fällt, schreibt Finanzen.net. Übrigens funktioniert dieser Trick auch mit Ein- oder Zwei-Euro-Stücken: Dabei kommt zwar weniger Geld zusammen - gespart wird aber trotzdem.

