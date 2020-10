Tomaten lagern: im Kühlschrank oder nicht?

Kostenfreie Garten-App

Jetzt installieren

Tipps für Garten & Balkon lesen!

Die Deutschen lieben Tomaten. Das Fruchtgemüse besteht zu 94 Prozent aus Wasser und ist sehr kalorienarm. Zudem liefert es Vitamin C, Kalium, Ballast- und Pflanzenstoffe. Auch die Vielseitigkeit der Tomate ist sicherlich ein Grund dafür warum sie so beliebt ist: Sie schmeckt in Suppen, in Salaten, eingelegt, gegrillt, überbacken oder auf einem Brot. Die Rezepte sind bekannt. Nur wie man sie richtig lagert, wissen die Wenigsten.

Aromaverlust im Kühlschrank

Das wichtigste zuerst: Tomaten gehören nicht in den Kühlschrank! Das erklärte das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) in einer Mitteilung. Eine Studie des amerikanischen Landwirtschaftministeriums untersuchte 2015 den Aromaverlust von Tomaten. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass das Aroma besonders unter kühler Lagerung leidet. Aldehyde, Alkohole und Ketone, die den Geschmack der Frucht ausmachen, nehmen bei Kühlung bis zu 68 Prozent ab. Beim Blanchieren gehen sie zu 63 Prozent verloren. Für das Experiment behandelten die Forscher vollreife, rote Tomaten auf drei unterschiedliche Art und Weisen: Sie bestimmten die Aromaprofile der Tomaten nachdem je 20 Früchte für vier Tage bei fünf Grad beziehungsweise bei 20 Grad gelagert oder nach vier Tagen bei Raumtemperatur für fünf Minuten in 50 Grad heißes Wasser getaucht ("blanchiert") wurden.