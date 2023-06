Bis Kinder erwachsen sind: So viel kosten dich deine Kinder bis zu ihrem 18. Lebensjahr

Überlegst du, ein Kind zu bekommen, solltest du den finanziellen Aspekt nicht vollkommen außer Acht lassen. Mit einem Kind sind zahlreiche Kosten verbunden, die du in der Regel mindestens bis zur Volljährigkeit deines Kindes tragen musst. Doch wie hoch sind die Kosten für ein Kind?

Die anfallenden Kosten für ein Kind

Der eigene Nachwuchs wird dir sicher eine Vielzahl an wunderschönen Momenten bescheren. Bevor du ein Kind bekommst, solltest du bedenken, dass mit ihm hohe Kosten verbunden sind. Doch wie hoch sind die Kosten wirklich?

Im Jahr 2018 hat das Statistische Bundesamt in einer Studie ermittelt, dass dich ein Kind pro Monat durchschnittlich 763 Euro kostet. Hochgerechnet auf 18 Jahre sind es laut dem Statistischen Bundesamt rund 148.000 Euro. Etwa die Hälfte der Ausgaben setzen sich aus der materiellen Grundversorgung zusammen. Damit gemeint sind die Ernährung, das Wohnen und die Bekleidung. Weitere Kosten kommen beispielsweise durch Ausgaben im Bereich Freizeit, Unterhaltung und Kultur oder die Kinderbetreuung dazu.

Je älter dein Kind wird, umso höher sind in der Regel die monatlichen Kosten. So lagen die monatlichen Kosten bei Paaren mit einem Kind von bis zu 6 Jahren bei durchschnittlich 679 Euro. Bei Jugendlichen von 12 bis 18 Jahren waren es schon durchschnittlich 953 Euro monatlich. Grund hierfür sind die oft höheren Ausgaben für Lebensmittel sowie für den Bereich Freizeit, Unterhaltung und Kultur.

Weitere zu bedenkende Kosten

Ein besonderer Kostenaufwand ist unter anderem mit den Erstanschaffungen für das Baby verbunden. So müssen beispielsweise ein Kinderwagen, ein Bettchen und erste Kleidung her. Laut einer Preiserhebung der Sparkassen Finanzgruppe, Beratungsdienst Geld und Haushalt musst du in etwa mit Kosten von 2.850 Euro für die Erstausstattung rechnen. Die Höhe der Betreuungskosten hängt unter anderem davon ab, wie das Angebot an Kitas oder Kindergärten in deiner Stadt ist. Wie die Finanzinformationswebseite Finanzfluss verrät, kostet dich dein Kind bereits rund 42.000 Euro bis zum ersten Schuljahr.

Außerdem solltest du bedenken, dass dein Kind mit 18 Jahren nicht zwangsläufig sofort auszieht. Sicherlich kann dies der Fall sein, muss es aber nicht. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem dein Kind eine abgeschlossene Ausbildung hat oder ein abgeschlossenes Studium, hast du eine Unterhaltspflicht. Je nach dem weiteren Weg deines Kindes kann es noch einmal sehr teuer werden; beispielsweise dann, wenn dein Kind im Ausland studieren möchte und du gleichzeitig Studienkosten, Wohnung und Unterhalt stemmen musst. Nach Schätzungen der Verbraucherzentrale kann dich dein Kind noch mal gut 35.000 bis 45.000 Euro bis zum Ende eines Bachelorstudiums kosten. Die Kosten setzen sich unter anderem aus Semesterbeitrag, Transportkosten, Wohnen, Essen und Büchern zusammen.

Ab einem bestimmten Alter ist es dem Kind möglich, einen eigenen Nebenverdienst anzutreten. So könnte es sein, dass dein Kind einen Job neben dem Studium hat und somit einige Kosten selbst übernehmen kann. Findet dein Kind einen Studien- oder Ausbildungsplatz in der Nähe, könnte es mietfrei weiter bei dir wohnen.

Kosten für das Kind: So kannst du sie stemmen

Die hohen Kosten für dein Kind musst du keinesfalls alleine stemmen: In Form von Kindergeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld sowie Wohngeld für Familien und den Kinderzuschlag fördert der Staat dein Familienglück. Welche staatlichen Entlastungen und Zuschüsse du in Anspruch nehmen kannst, ist von deinem Einkommen abhängig.

Das Kindergeld wird für dein Kind in der Regel bis zu einem Alter von 21 Jahren ausgezahlt, wenn es arbeitslos ist. Befindet sich dein Kind in einer Ausbildung, einem Studium oder einer Schule, kannst du bis zum 25. Lebensjahr deines Kindes Kindergeld bekommen. Selbiges gilt, wenn dein Kind keinen Ausbildungsplatz findet oder einen anerkannten Freiwilligendienst leistet. Erlauben deine finanziellen Mittel es nicht, die Kosten für dein Kind während des Studiums abzudecken, könntest du prüfen, ob eine Ausbildungsförderung (BAföG) eine Möglichkeit wäre.

Achtest du zudem darauf, nicht immer alles neu zu kaufen, können sich die Kosten deutlich reduzieren. Möglicherweise hast du Verwandte oder Bekannte, die noch Bücher, Kleidung oder Ähnliches von ihren Kindern übrig haben und es gerne weitergeben würden? Darüber hinaus bieten Secondhand-Läden und diverse Online-Plattformen den günstigeren Kauf von gebrauchten, aber gut erhaltenen Waren an. Planst du, mehrere Kinder zu bekommen, solltest du die Anschaffungen für dein erstes Kind unbedingt für die nächsten zurücklegen. So vermeidest du, dieselben Dinge nochmal kaufen zu müssen.

Fazit

Bevor du und dein*e Partner*in euch für ein Kind entscheidet, ist es notwendig, auch über die damit verbundenen Kosten zu sprechen. Wie hoch diese in der Realität bei dir sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehört beispielsweise, ob du alles neu kaufst oder günstigere, gebrauchte Dinge. Bei den Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte, was bedeutet, dass dein Kind dich selbstverständlich auch mehr oder weniger kosten könnte.

Eine finanzielle Unterstützung bietet dir der Staat. In Einzelfällen kann es sogar sein, dass die staatlichen Zuschüsse deine Kosten für den Nachwuchs vollständig abdecken. Zuletzt sind es nämlich nicht die gekauften Dinge, die deinem Kind eine schöne Kindheit bescheren, sondern die unvergesslichen gemeinsamen Momente.