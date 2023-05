Familiengründung: Wie viel kostet ein Baby im ersten Jahr?

Wie kannst du die Babyausstattung finanzieren?

Tipps für die Erstausstattung

Laufende Kosten: Damit müssen Eltern rechnen

Von Windeln über Wickeltisch bis hin zu Maxi-Cosi: Für ein Baby muss die passende Ausstattung her. Wollen du und dein*e Partner*in eine Familie gründen, müsst ihr also auch einiges an Ausgaben einkalkulieren. Doch wie viel kostet ein Baby wirklich im ersten Jahr?

Die Finanzierung der Ausstattung

Einer Preiserhebung der Sparkassen Finanzgruppe, Beratungsdienst Geld und Haushalt zufolge musst du als Elternteil für die Erstausstattung mit Ausgaben von etwa 2.850 Euro rechnen. Die Kosten variieren je nachdem, ob du gebraucht oder neu, sowie ob du Markenprodukte oder günstigere Handelsmarken kaufst. Die laufenden, monatlichen Kosten betragen durchschnittlich 628 Euro. Einen Teil der Kosten kannst du mit dem Kindergeld abdecken. Dieses kannst du vor Ort bei der Familienkasse der Agentur für Arbeit (Arbeitsamt) in deiner Nähe oder online beantragen. Pro Monat erhältst du 250 Euro für jedes Kind. Mit diesem Betrag kannst du ab der Geburt deines Kindes bis hin zu seinem 18 Lebensjahr rechnen. Wollen dir Freund*innen oder Verwandte etwas zur Geburt schenken, könntest du dir einige Dinge der Grundausstattung wünschen.

Ist dein Baby nicht dein erstes, kannst du Kleidung und Ausstattung deiner anderen Kindern wiederverwenden. Vielleicht hast du zudem Verwandte oder Nachbar*innen, welche noch Baby-Ausstattung haben und diese nicht mehr brauchen? Es lohnt sich, einmal herumzufragen. Sicher werden nicht mehr gebrauchte Kleidungsstücke oder Möbel gerne weitergegeben.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Online-Portale, in welchen du gut erhaltene, gebrauchte Ausstattung für dein Baby kaufen kannst. In der Regel sind die Preise der gebrauchten Produkte etwa niedriger als neue Ware. Auch ein Besuch im Second-Hand-Laden bietet sich an, um etwas preisgünstiger gut erhaltene Ausstattung und Kleidung für das Baby zu kaufen. Kaufst du gebrauchte Gegenstände oder Kleidung für dein Baby, tust du gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes, da keine neuen Ressourcen verbraucht werden und bereits hergestelltes nicht direkt im Müll landet, sondern weiterverwendet wird.

Diese Anschaffungen stehen im ersten Jahr an

Bekommst du dein erstes Kind, steht auch eine Menge an Planung vorab an. Immerhin benötigt dein Schützling eine entsprechende Ausstattung, um sich wohlzufühlen und gut versorgt werden zu können. Überlege, was du wirklich brauchst. Bei der Ausstattung haben wir uns an Familienportalen, Blogs und Webseiten orientiert. Diese Dinge fallen im ersten Jahr an:

Kinderwagen (mit Regen- und Sonnenschutz)

Babyschale für das Auto

Kindersitz 9-36 Kilogramm

Fahrradschalensitz und Fahrradhelm

Fellsack oder Fleece-Sack für den Kinderwagen (Winter)

Tragetuch oder Babytrage

Wickeltasche

Flauschige Babydecke

Babyfon

Stubenwagen oder Wiege

Babybett plus Babymatratze

Matratzenschoner

Zwei passende Bettlaken

Wickelkommode oder -regal

Wickelauflage

Mobile für über die Wickelkommode

Wärmestrahler über dem Wickelplatz

Steckdoseneinsätze

Treppenschutzgitter

Diese ersten Kleidungsstücke für dein Baby sind sinnvoll:

Sechs kleine Bodys

Sechs Oberteile mit langen Ärmeln

Fünf Strampler

Vier Strumpfhosen oder Leggings mit Füßchen

Zwei dünne Mützchen mit Bindebändchen

Drei Paar dicke Babysöckchen

Drei Paar dünne Babysöckchen

Zwei Jäckchen

Dicke Mütze (Winter)

Wattierter Winteranzug oder Wollanzug (Winter)

Drei bis vier einteilige Schlafanzüge mit Wickelklappe

Schlafsack für Babys

Möchtest du bereits etwas an erstem Spielzeug besorgen, eignen sich beispielsweise eine Spieluhr, ein weiches Kuscheltier sowie ein Greif- oder Beißring. Außerdem solltest du anschaffen:

Windeln in der kleinsten Größe

Windeleimer

Feuchttücher oder Waschlappen

Windelcreme

Schnuller 0-6 Monate

Kindernagelschere

Babywanne oder -eimer

Badethermometer

Zahnbürste

Zahnpasta

Zwei Baby-Badetücher

Babyöl oder -lotion

weiche Bürste

Mull-Waschlappen

Spucktücher

4 Still-BHs sowie Stilleinlagen (wenn du stillst)

Sechs Milchfläschchen, Milchsauger, Fläschchenwärmer, Baby-Anfangsnahrung und Flaschenbürste (wenn du nicht stillst)

Lätzchen

Kinderstuhl

Diese laufenden Kosten musst du einplanen

Hast du bereits ein Kind, kann es sein, dass du einige Dinge davon bereits zu Hause hast. Da jedes Kind anders ist, können weitere Dinge nach individuellem Bedarf hinzukommen. Außerdem kann es sein, dass du einige Dinge wie beispielsweise eine Babyschale für das Auto nicht benötigst, da du kein Auto besitzt. Stillst du dein Kind nicht, brauchst du auch keinen Still-BH. Deine eigene Lebenssituation solltest du immer mit einbeziehen, wenn du entscheidest, was du für dein Baby besorgst.

Darüber hinaus gibt es einige Kosten über die ersten Anschaffungen hinaus, die du im ersten Jahr einkalkulieren musst. Diese betreffen folgende Bereiche:

Nahrungsmittel und Getränke

Gesundheitspflege (Medikamente, Arztkosten)

Kinderbetreuung

Bekleidung und Schuhe

Verpflegung

Freizeit, Unterhaltung

Haushalt und Innenausstattung

Verkehr

Wohnen und Energie

Babys wachsen sehr schnell, sodass erste Bodys, Söckchen und Oberteile oft schon nach nur wenigen Wochen zu klein werden. Zudem müssen Fläschchen und Schnuller in den ersten Monaten ersetzt werden. Als Elternteil musst du immer wieder neue Windeln kaufen; und auch neues Spielzeug muss hin und wieder her. Wie hoch die laufenden Kosten in den Bereichen für dich ausfallen, ist individuell.

Fazit

Final hängt es von deinen Lebensumständen und den individuellen Bedürfnissen deines Babys ab, welche Ausstattung du benötigst. Die Liste kann dir als Anhaltspunkt dienen. Einer Erhebung der Sparkasse zufolge musst du mit Kosten von etwa 2.850 Euro für die Erstausstattung sowie mit rund 628 Euro an laufenden Kosten im Monat rechnen. Für die Haushaltsplanung ist es vor der Geburt wichtig, als Elternteil auch den finanziellen Aspekt zu beachten. Möchtest du die Ausstattung etwas nachhaltiger und günstiger besorgen, bietet es sich an, diese gebraucht zu kaufen oder einmal bei Freund*innen und Familie nachzufragen. Die Höhe der Kosten kann nicht pauschalisiert werden.

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst bzw. darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © regina_zulauf/pixabay.com