On Off Beziehung  beenden oder retten?

Eine On Off Beziehung ist eine Partnerschaft, bei der es bereits zweimal zur Trennung und danach wieder zur Versöhnung kam. Diese Art der Partnerschaft ist sehr anstrengend für alle Beteiligten und zerrt an den Nerven. Wir klären, wann man versuchen sollte die Beziehung zu retten und wann der Zeitpunkt gekommen ist, die On Off Beziehung zu beenden.

On Off Beziehung- 4 Gründe sie zu retten

Mut zur Veränderung - Nicht nur die Liebe in einer Partnerschaft sorgt dafür, dass eine Beziehung funktionieren kann. Vielmehr müssen beide gewollt sein sich zu verändern, damit die Beziehung von On Off zu permanent wird. Vertrauen – Es herrscht eine gute Vertrauensbasis innerhalb der Beziehung. Diese macht eine offene Kommunikation möglich, welche wiederum dafür sorgt, dass die Partnerschaft funktioniert. Zukunft sehen – Sieht man nach vorne und sollte man das Gefühl haben, dass die Beziehung in der Zukunft besser funktioniert, als sie es jetzt tut. Die jetzigen Lebensumstände sind es, die dafür sorgen, dass man in der On Off Beziehung feststeckt. Liebe – Die Liebe zueinander ist so stark, dass man sich nicht vorstellen kann, endgültig von der anderen Person getrennt zu sein und ein Leben, ohne ihn oder sie zu führen.

On Off Beziehung beenden: Aus diesen 5 Gründen

Man leidet extrem darunter - Die anstrengende Beziehung löst psychische Probleme aus und anstatt, dass die Partnerschaft für Glück sorgt, macht sie einen depressiv. Dann ist es höchste Zeit einen Schlussstrick zu ziehen und die Beziehung zu beenden. Beziehungsstörungen - Das viele hin und her in der Partnerschaft hat Wunden hinterlassen. Man tut sich zum Beispiel schwer, Vertrauen zum Partner aufzubauen und ist immerzu misstrauisch. Umfeld wendet sich ab – Nicht nur für einen Selbst ist die On Off Beziehung belastend. Auch Freunde werden in ihren Strudel der Gefühle mit reingesogen und müssen einen immer wegen des ständigen Liebeskummers trösten oder ihre Freude über die erneute Versöhnung teilen. Nimmt einen vom Markt - Während man in seiner On Off Beziehung steckt, hat man keine Gelegenheit eine neue gesunde Partnerschaft zu haben und sich auf andere Leute einzulassen. Auf Dauer zum Scheitern verurteilt – Man weiß bereits, dass die Trennungen nicht von ungefähr kommen, dass sich daran nichts ändern lässt und die Beziehung auf lange Zeit scheitern wird.

Raus aus der On Off Beziehung – Mit diesen 5 Tipps klappt es

Festlegen – Will man die Beziehung retten oder beenden? Kann man sich diese Frage beantworten, dann ist man schonen einen gewaltigen Schritt weitergekommen. Eindeutig Schluss machen – Keine falschen Versprechungen und Vielleichts: Man muss einen klaren Schlussstrich unter die Beziehung ziehen und sich und seinem Partner oder Partnerin klar machen, dass dies das eindeutige Ende bedeutet. Mit Vergangenheit abschließen - Man sollte sich von allen Relikten aus der Beziehung trennen und nicht mehr zurücksehen. Auf sich selbst konzentrieren – Man sollte nach vorne sehen und die Dinge tun, welche man durch die Beziehung nie realisiert hat. Außerdem sollte man sich ganz sich selbst widmen und lernen alleine zu leben. Nicht nachgeben – Bevor man zurück in alte Muster rutscht und wieder zum Partner oder zur Partnerin zurückwill, gilt es sich alle Probleme, welche die Beziehung mit sich gebracht hat in Erinnerung zu rufen. Die positiven Seiten sollte man dabei vollkommen ausblenden.

Fazit: On Off Beziehung - Abwägen und den nächsten Schritt gehen

Ist die Beziehung wirklich am Ende oder sollte man einen Rettungsversuch unternehmen und endlich der On Off Beziehung entfliehen? Man muss für sich abwägen, was dagegenspricht und dabei sich selbst in den Vordergrund stellen und auf seine Bedürfnisse achten. Nur so kann man die richtige Entscheidung für die On Off Beziehung treffen.