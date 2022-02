Liebesaus - Wie kann man es verhindern und was tun, wenn es passiert?

Viele Menschen kennen das Problem: Im Laufe einer Beziehung redet man irgendwann nicht mehr miteinander, man sucht keine Nähe oder Sex mehr und man hegt seine Zweifel, ob die Beziehung so weiter gehen kann. So weit muss es aber nicht kommen, denn es gibt Wege, wie man die Beziehung noch retten kann.

Liebesaus vermeiden – 3 Tipps, um die Beziehung zu retten

Der Rettung der Partnerschaft stehen ein paar Kriterien voraus:

Der Wille von beide Partnern die Beziehung neu aufleben zu lassen

die Beziehung neu aufleben zu lassen Beide gestehen sich ihre Fehler ein

ein Liebe und Respekt ist noch von zwei Seiten vorhanden

Falls diese Kriterien erfüllt sind, kann der Weg in Richtung einer funktionierenden Beziehung in Angriff genommen werden. Jedoch muss Beiden bewusst sein, dass es kein leichter Weg wird und man nicht nur an der Beziehung, sondern auch aktiv an sich selbst arbeiten muss.

4 Schritte zu einer funktionierenden Beziehung

Mit Willen und Ideen allein ist die Beziehung noch nicht gerettet, denn jetzt fängt die wirkliche Arbeit erst an. Aktive Maßnahmen müssen getroffen und eingehalten werden, damit das Ganze gut funktioniert:

Kommunikation

Der Grundstein für jede gute Beziehung, der jedoch schnell mal verloren gehen kann. Vor allem jetzt aber ist eine gute Kommunikation essentiell. Damit man die vergangenen Probleme verarbeiten und lösen kann. Hier sollte man respektvoll miteinander umgehen und aktiv zuhören, was sein Gegenüber zu sagen hat.

Gemeinsam Zeit verbringen

Man hat lange nichts mehr miteinander unternommen oder gemeinsam etwas erlebt. Das sollte man ändern. Denn durch gemeinsame Unternehmungen wächst man wieder enger zusammen und lernt sich wieder neu kennen.

Eine Pause

Abstand voneinander kann eine gewisse Klarheit schaffen. Man kann ganz für sich über die aktuelle Situation nachdenken und die Liebe zum Partner neu entdecken.

Paartherapie

Bei grundlegenderen Problemen ist auch von einer Paartherapie nicht abzuraten. Ein Therapeut oder eine Therapeutin kann, als eine neutrale Person, die offene Kommunikation unterstützen und dem Paar Mechanismen geben, wie sie ihre Beziehung wiederherstellen können.

Wenn das Liebesaus unvermeidbar ist

Man hat sich alle Tipps zu Herzen genommen: Man redet offen über seine Probleme, man unternimmt wieder Sachen miteinander und man hat sogar schon ein paar Termine bei einem Paartherapeuten hinter sich. Was aber, wenn das alles nicht so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat? Wenn die Liebe zum Partner trotzdem nicht mehr vorhanden ist? Dann steht die Trennung im Raum. In diesem Fall ist eine Trennung sogar von Vorteil, auch wenn das kaum jemand in dieser Lage hören will. Es ist nicht einfach sich einzugestehen, dass eine Beziehung gescheitert ist. Wenn beide Partner jedoch unglücklich in der Beziehung sind und es auch nach mehrmaligen Versuchen nicht besser wird, dann ist eine Trennung meist die beste Lösung. So können Beide in eine bessere Zukunft starten.

Fazit: Liebesaus muss nicht sein

Durch offene Kommunikation und aktives Zusammenarbeiten kann man die Beziehung wieder auffrischen, die Liebe füreinander neu entdecken und gemeinsam in eine neue Zukunft starten. Es ist nur wichtig zu beachten, dass nicht jede Beziehung gerettet werden sollte, denn manchmal ist eine Trennung das Beste für alle.