Wer häufiger etwas im Ofen zubereitet, kennt das Problem: Käse läuft über, die Pizza hinterlässt Fettflecken oder der frische Hefeteig hat den Rand des Bleches beim Backen berührt. Egal, was den Schmutz beim Backblech verursacht: Es ist wichtig, das Blech regelmäßig und gründlich zu reinigen.

So werden Backbleche schmutzig

Ist bei dir das Backblech täglich oder mehrmals die Woche in Gebrauch, ist es ganz normal, dass trotz Backpapier oder Backmatte verschiedene Verschmutzungen auftauchen. Dabei lässt sich das Blech in der Regel nicht mehr einfach mit Wasser reinigen.

Egal, was du im Ofen zubereitest: Es kann immer passieren, dass Fettflecken, Schmutz, Essensreste oder andere Rückstände auf dem Blech zurückbleiben. Schiebt man das dreckige Blech in den Ofen, kann es zu einer Rauchbildung im Ofen kommen; spätestens dann solltest du dein Backblech unbedingt einmal reinigen.

Es ist empfehlenswert, eventuellen Schmutz direkt nach der Verwendung des Bleches zu entfernen. Nutzt du das Blech dennoch weiter, kann es passieren, dass der Schmutz sich einbrennt und verkrustet, sodass du ihn nur noch schwer entfernen kannst. Der frische Schmutz lässt sich im Gegenteil meist schnell und einfach entfernen.

Reinigungstipps für schmutzige Bleche

Es ist normal, dass beim Backen Rückstände auf dem Blech bleiben. CC0 / Pixabay / MadMax22

In Handel gibt es verschiedene Putzmittel, die speziell für das Entfernen von Fettflecken, Eingebranntem und Ähnlichem entwickelt wurden. Natürlich kannst du beim Putzen deines Backbleches auf diese Mittel zurückgreifen; wie genau du sie anwendest, steht in der Regel auf der Verpackung selbst.

Möchtest du auf chemische Putzmittel verzichten, kannst du auch auf Hausmittel zurückgreifen. Dies ist einerseits kostengünstiger, andererseits oftmals umweltfreundlicher. Wichtig ist, dass du bei empfindlichen Aluminium-Blechen oder beschichteten Blechen keinen kratzenden Stahlschwamm oder eine kratzende Bürste nutzt. Andernfalls kann es passieren, dass die Oberfläche zerstört wird. Eine Möglichkeit ist, Natron zu verwenden. Dafür verteilst du etwa 50 Gramm Natron auf einem Blech und gibst genau so viel Mineralwasser dazu, sodass der Boden des Bleches bedeckt ist. Anschließend gibst du das Blech bei 100° C in den Ofen und wartest 20 Minuten lang, bis das Wasser verdampft ist, und nimmst das Blech heraus. Spüle das Blech zuletzt ab und wische es trocken; jetzt sollte die Kruste entfernt sein. Ähnlich funktioniert es mit Essig: Bedecke das Blech zunächst mit einer Essigschicht und stelle es anschließend für 20 Minuten bei 200° C in den Ofen. Nach dem Abspülen mit Wasser sollte es wieder sauber sein.

Auch Fruchtsäuren sind bekannt dafür, besonders schonend Rückstände auf Blechen zu entfernen. Dafür schneidest du erst einmal einen Apfel, reibst die Verkrustungen mit der Innenseite der Schalen ein und lässt das Blech kurz einweichen. Abschließend musst du alles nur noch mit etwas warmem Wasser nachspülen und trocken reiben.

Ein weiteres Hausmittel, mit dem du das Backblech putzen kannst, ist Salz. Dieses verteilst du so auf dem Blech, sodass alle eingebrannten Stellen bedeckt sind. Anschließen gibst du das Backblech bei 50° C für 40 Minuten in den Ofen. Nun kannst du die Krusten einfach abwischen.

Welche Methode für dich die richtige ist, kannst nur du beantworten. Aber vielleicht magst du das ein oder andere ja mal ausprobieren.