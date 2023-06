Ein verschlossenes Kuvert mit fast 1000 Euro Bargeld wurde in einer Bäckerei aufgefunden.

Wie die Polizeiinspektion Weißenburg mitteilte, erhielten die Beamten am Freitagmittag (02. Juni 2023) einen Anruf wegen eines herrenlosen Umschlags, der in der Backfiliale gefunden wurde. Vor Ort konnten die Polizisten feststellen, dass sich in dem Kuvert 950 Euro Bargeld befanden.

Weißenburg: Wertvoller Umschlag gefunden

Das Geld wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Im Laufe des Tages erschien dort eine 79-jährige Frau im Beisein ihrer Tochter und konnte glaubhaft versichern, dass es sich bei dem verlorenen Geld um ihres handelte.

Die 950 Euro konnten der erleichterten Frau daraufhin wieder ausgehändigt werden.

