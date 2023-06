Electro-Beats und echte Techno-Koryphäen: Diese Stars treten beim Burning Beach 2023 auf

3 Tage, 4 Stages und ein sehenswertes Line-up auf dem Electro-Festival am Brombachsee in Mittelfranken

Erlebe deine Lieblingskünstler*innen live am fränkischen Strand

Der Festival-Sommer läuft und du hast bis jetzt weder Pläne noch Tickets? Für die Kurzfristigen unter euch wartet am kommenden Wochenende das Festival-Highlight schlechthin – und das mitten in Franken: Am Brombachsee warten zwischen Freitag, dem 16. Juni und Sonntag, dem 18. Juni zahlreiche bekannte Acts aus der Electro- und Techno-Szene, die die Crowd am Beach von Frankens größtem See ordentlich aufmischen werden.

Sven Väth, Adam Beyer und viele mehr: Das Line-up beim Burning Beach Festival 2023

International bekannte DJs und Musiker*innen aus dem Techno-Genre spielen auf dem Burning Beach Festival 2023 in Pleinfeld (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen), so unter anderem Adiel, Stephan Bodzin, Adam Beyer, Marco Faraone, ASK:ME, Carbon, Dominic Eulberg, Felix Kröcher, Klanglos, The Glitz, Torsten Kanzler und Maksim Dark. Zum Tanzen verführen auch die leidenschaftlichen Beats von Maurizio Schmitz, Mar Dean, Milan Milano, Julian Haffner, Mikah, Levt, Dynanim, Louis Dinkgrefe, Felix Eul und viele mehr.

Für einen klangvollen Einstieg sorgen am Freitag der bekannte schwedische DJ Adam Beyer und sein italiensicher Branchenkollege Marco Faraone. Beide sind aus der europäischen Techno- und Acid-Szene kaum mehr wegzudenken. Außerdem am ersten Tag des Burning Beach performen unter anderem Felix Kröcher und Torsten Kanzler. Melodischere Electro-Beats verströmt das Set von Klanglos.

Am Samstag ist der bekannte hessische DJ Sven Väth der Top-Headliner, der für seine Errungenschaften als Techno-Musiker von den Leser*innen der Zeitschrift "Groove" mehrmals zum besten deutschen DJ gewählt wurde. Laut den Festivalveranstalter*innen sind die DJ-Pults "Svens Domäne, und er beherrscht sie mit größter Sicherheit. Bei seinen Sets weiß niemand, Sven eingeschlossen, was passieren wird". Mit Live-Sets von Stephan Bodzin und Gregor Tresher wird die Stimmung am "Elektro-Samstag" ordentlich angeheizt. Abgerundet wird das Beach-Festival am Sonntag mit DJ Karotte, Mar Dean und Milan Milano.

Ein Festival am Strand von Franken: Das Burning Beach

Auf insgesamt vier Areas bringt das Burning Beach die Menge zum Toben: Realstage, Waterworld, Donnerkuppel und die Goa-Base bieten euch genug Platz und Möglichkeiten, um die Musik zu genießen. Für die Stärkung sorgen zahlreiche Essenstände, die auch vegetarische und vegane Optionen anbieten. Die Dekoration, die sich dem Thema der vier Elemente - Feuer, Wasser, Erde, Luft - widmet, bettet das Musikalische in ein stimmungsvolles Ambiente.

Ab Freitag um 14 Uhr öffnet das Festivalgelände am Brombachsee seine Pforten und lässt die Feierwütigen bis um vier Uhr morgens zur Musik tanzen. Für die richtige Balance sorgt das Yoga, das am Samstag um 10 Uhr angeboten wird und euch optimal vorbereitet auf den zweiten Festival-Tag. Ein weiteres Highlight am gleichen Tag ist der Audiowalk um 15 Uhr. Selbstverständlich endet das wilde Wochenende am Sonntag mit einer Aftershow-Party bis 20 Uhr.

Gezahlt werden kann auf dem Festival-Gelände ganz bequem, indem ihr vorher den Chip aufladet. Mit Penny als Festival-Partner steht auch dem Supermarkt-Einkauf für den Nachschub an Dosenravioli nichts im Weg. Praktisch: Zum nächsten Penny in Pleinfeld gibt es extra einen Bus-Shuttle.

Campingticket, Tagespass und mehr: Das sind deine Ticket-Optionen für das Burning Beach Festival

Auf Ticket.io oder CTS Eventim und allen bekannten Vorverkaufsstellen gibt es die Tickets für das Burning Beach am Brombachsee zu erhalten. Neben dem klassischen 3-Tages-Ticket könnt ihr außerdem auch für jeden Tag einen Day-Pass erhalten, wobei ihr ohne zu Campen, Zugang zum Festivalgelände für Freitag, Samstag oder Sonntag bekommt.

Das sind die verschiedenen Ticket-Optionen:

1. Weekend Burner: 3-Tagesticket ohne Camping (nur Zugang zum Festivalgelände am Fr, Sa, So)

2. Camping-Ticket: Zugang zum Campingplatz von Do, 12 Uhr bis maximal Mo 10 Uhr

3. Friday Pass (ohne Camping): 1-Tagesticket für Freitag ohne Camping (Öffnungszeit Festivalgelände 14-4 Uhr)

4. Saturday Pass (ohne Camping): 1-Tagesticket für Samstag ohne Camping (Öffnungszeit Festivalgelände 12-4 Uhr)

5. Sunday Pass (ohne Camping): 1-Tagesticket für Sonntag ohne Camping (Öffnungszeit Festivalgelände 10-20 Uhr)

6. Wohnmobil-Stellplatz: Berechtigung zum Parken auf dem speziell für Campingbusse zur Verfügung gestellten, ruhigeren, entfernteren Geländeteil. Achtung: Gilt nur in Verbindung mit einem Campingticket (für jede Person), d.h. jeder Insasse muss noch ein Campingticket kaufen.

Weitere Informationen zum Festival

