Im Sommer 2023 startet wieder die Hochphase der Festivals. Vom 2. bis 4. Juni findet in Nürnberg und am Nürburgring die Veranstaltungen Rock im Park und Rock am Ring statt. Wer die Tage vor Ort auf einem der Festivalgelände verbringt, der sollte vorbereitet sein. Gerade der Festivalsommer in Franken ist in diesem Jahr wieder ordentlich vollgepackt.

Klar, wer bereits das eine oder andere Musikfestival hinter sich hat, der kann gut abschätzen, was es braucht, um gut durch eine solche Mega-Veranstaltung zu kommen. Doch irgendwas vergisst man doch eigentlich immer. Daher haben wir euch eine Packliste zusammengestellt, mit Sachen, die man unbedingt dabei haben sollte.

Festival-Packliste - die grundlegenden Sachen

Klar ist, ohne Ticket geht nichts. Daher sollte das schon mal gleich als Erstes seinen Platz im Rucksack finden. Ein Platz zum Schlafen wäre dann auch nicht verkehrt. Und Essen - ohne ist auf Dauer auch schlecht. Was sind denn die wesentlichen Sachen:

Ticket

Geld (Bargeld oder in Form der EC-Karte / Tipp: Alles, was nicht benötigt wird auf dem Festival aus dem Geldbeutel nehmen)

Handy (praktisch wäre eine geladene Powerbank zum Aufladen)

Festivalguide

Ausweis

Außerdem können sich als nützlich erweisen: Ohrstöpsel, ein Verbandskasten, Flickzeug, eine Luftpumpe, sowie eine Schnur und ein Regenschirm

Die richtigen Klamotten fürs Festival - was gehört auf die Packliste?

Auch bei der Auswahl der Klamotten, sollte man für ein Festival, wie Rock am Ring oder Rock im Park immer flexibel planen. Unwetterartige Regenfälle und Sturmwarnungen sind keine Seltenheit. Was muss also drauf, auf die Packliste?

Feste Schuhe

Flip-Flops, Badeschuhe

Gummistiefel

Regenjacke

Hosen - lang und kurz (wenn gewünscht Rock)

Unterwäsche

Socken

T-Shirts

Hut oder Kappe

Schwimmsachen (Schwimmbäder sind oft nicht weit weg)

Sonnenbrille

Wer sich gerne etwas aufpimpen möchte, der kann noch Kopfschmuck jeglicher Art auf die Liste setzen oder Glitzer.

Wie schaut es aus mit Essen auf dem Festival? Grillen gehört einfach dazu

Essen. Wer die Tage auf dem Festivalgelände in Nürnberg oder am Nürburgring überstehen möchte, der sollte Essen mit einplanen. Grillen kann da eigentlich immer eine gute Alternative sein.

Grill

Gaskocher

Feuerzeug

Teller

Becher

Besteck

Kühlbox

Spülmittel

Schwamm

Müllbeutel (Reste immer ordentlich entsorgen)

Beim Grill gilt es sich im Vorfeld zu entscheiden: der große oder die transportable Variante. Klapp- oder Einweggrills sind sicher handlicher im Gepäck zu verstauen, bieten dann allerdings weniger Komfort als größere, kompaktere Gasgrills.

Schlafen auf dem Festival - ein Zelt steht auf fast jeder Packliste

Die Tage und Nächte sind sowohl bei Rock am Ring, als auch bei Rock im Park immer lang. Für die kurzen Phasen der Erholung braucht es natürlich einen Ort zum Schlafen. Wer nicht im Auto übernachten möchte oder kann, der sollte zum Beispiel ein Zelt auf seine Festival-Packliste setzen:

Zelt

Schlafsack

Isomatte

Decke

Kissen

Campingstuhl

Taschenlampe

Campinglampe

Pavillon (Kann bei Sonne als guter Schattenspender sinnvoll sein)

Da es auf einem Festival eher selten ganz ruhige Nächte gibt, können Kopfhörer oder die mitgebrachten Ohrenstöpsel den Lärm etwas dämpfen. Auch ratsam: das Zelt vor dem Schlafen abschließen.