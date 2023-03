Feste und Feiern in Franken 2023: Auf diese Großveranstaltungen kannst du dich freuen

Feste, Märkte, Kerwas, Festspiele und weitere Veranstaltungen

Zahlreiche Highlights: u.a. Samba-Festival Coburg, Sandkerwa Bamberg und Trempelmarkt Nürnberg

Auch in diesem Jahr warten wieder zahlreiche Veranstaltungen auf dich, die das Jahr unvergesslich machen werden. Besonders zu empfehlen: Das Samba-Festival Coburg, die Sandkerwa Bamberg, der Trempelmarkt Nürnberg und die Kulmbacher Bierwoche. Wir stellen dir die schönsten Feste und Feiern in Franken 2023 vor - inklusive aller wichtigen Infos.

Feste und Feiern in Franken 2023 - direkt zu den Veranstaltungsmonaten

Wenn du dich gezielt über die fränkischen Veranstaltungen in einem bestimmten Zeitraum informieren möchtest, hilft dir die folgenden Monatsübersichts weiter.

Theater-Fans und Konzert-Liebhaber aufgepasst: Diese Künstler und Musiker kommen 2023 nach Franken - u.a. die Mega-Stars Sting und Bonnie Tyler.

Feste und Feiern im März

Frühlingsvolksfest in Würzburg

Das Frühlingsvolksfest in Würzburg ist im Kalender das erste seiner Art und läutet somit das Volksfest-Jahr ein. Auf dem Volksfest lassen sich ein großes Volksfest-Zelt so wie rund 50 Fahr- und Belustigungsgeschäfte finden.

Termin: 18. März bis 02. April 2023

Ort: Talavera, 97082 Würzburg

Ostermarkt in Nürnberg

Der Nürnberger Ostermarkt findet in diesem Jahr im März und April statt und kann töglich von 10 bis 19 Uhr besucht werden (an Karfreitag geschlossen). Es handelt sich um einen typischen Krämermarkt, auf dem Geschirr, Haushaltswaren, Bekleidung, Kunst und weiteres erstanden werden kann. Auch eine große Auswahl an Osterartikeln (Osterschmuck, bemalte Eier etc.) wird hier angeboten.

Termin: 24. März bis 10. April 2023

Ort: Hauptmarkt, 90403 Nürnberg

Feste und Feiern im April

Frühlingsfest Bad Windsheim

Auch 2023 findet wieder das traditionelle Frühlingsfest auf dem Schießwasen in Bad Windsheim statt. Hier bekommen die Besucherinnen und Besucher sowohl Speis und Trank als auch Schießbuden, Süßwarenstände und Fahrgeschäfte geboten.

Termin: 08. bis 16. April 2023

Ort: Am Schießwasen, 91438 Bad Windsheim

Frühlingsfest in Nürnberg

Das Nürnberger Volksfest findet zweimal jährlich statt (im Frühling und im Herbst) und gilt als zweitgrößtes Volksfest in Bayern. Das Volksfest versteht sich als Fest für die ganze Familie und bietet altbewährte Klassiker, aber auch neue Attraktionen, wie Spiel- und Schießgeschäfte, Eis- und Zuckerwaren, Verlosungen und eine große Auswahl an Speis und Trank. Das Frühlingsfest findet für gewöhnlich im April statt.

Termin: 08. bis 23. April 2023

Ort: Volksfestplatz am Dutzendteich, 90478 Nürnberg

Frühlingsfest am Anger in Coburg

Das Frühlingsfest Coburg findet auch 2023 wieder auf dem Platz am Anger statt und erwartet zahlreiche große und kleine Besucher*innen. Neben kulinarischen Köstlichkeiten, erwarten die Gäste hier eine Vielzahl an Fahrgeschäften und Süßwarenständen.

Termin: 28. April bis 07. Mai 2023

Ort: Anger, Schützenstraße, 96450 Coburg

Feste und Feiern im Mai

Blaue Nacht in Nürnberg

Die Blaue Nacht in Nürnberg ist "Deutschlands größte Lange Nacht der Kunst und Kultur" und taucht seit 2000 jedes Jahr im Mai die Nürnberger Altstadt in einen satten Blauton. Kulturelle Einrichtungen, wie etwa das Germanische Nationalmuseum oder das Nürnberger Staatstheater, bieten ein vielfältiges Programm an, das von circa 130.000 Gäste jährlich besucht wird.

Termin: 05. und 06. Mai 2023

Ort: Altstadt, 90403 Nürnberg

Feuerwehrfest in Uetzing

Die Freiwillige Feuerwehr in Uetzing (Landkreis Lichtenfels) feiert vier Tage lang ihr 150-jähriges Bestehen in Verbindung mit dem Lichtenfelser Kreisfeuerwehrtag 2023. Zum Programm gehoren unter anderem ein Ehrensabend und ein Erwachsenenleistungsmarsch, an den Abenden werden Blasmusik und Partymusik geboten.

Termin: 11. bis 14. Mai 2023

Ort: 96231 Uetzing

Bundesbezirksmusikfest in Stadelhofen

Als Abschluss der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum des Musikvereins Stadelhofen 1972, findet zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ein Bundesbezirksmusikfest in Stadelhofen (Landkreis Bamberg) statt. Über vier Tage hinweg gibt es ein abwechslungsreiches Programm, ganz im Zeichen der Blasmusik. Highlights sinddas Abhalten von Wertungsspielen sowie der große Festzug am Sonntagnachmittag zu dem Musikvereine aus dem gesamten Nordbayerischen Musikbund erwartet werden. Außerdem heizen die VoixxBradler aus Oberösterreich (bekannt vom Woodstock der Blasmusik) zum Festauftakt ein.

Termin: 12. bis 15. Mai 2023

Ort: 96187 Stadelhofen

Trempelmarkt in Nürnberg - Frühlings-Edition

Der Trempelmarkt in Nürnberg zählt zu den größten Innenstadt-Flomärkten Deutschlands und lockt bis zu 200.000 Besucher*innen pro Markt an. Für den Markt werden öffentliche Flächen, wie etwa das Gebiet um die Lorenzkirche oder um das alte Rathaus genutzt. Die Marktzeiten sind: Freitag von 16 bis 24 Uhr und Samstag von 7 bis 20 Uhr.

Termin: 12. und 13. Mai 2023

Ort: Innenstadt, 90402 Nürnberg

Frühling International in Würzburg

Eine "Entdeckungsreise durch Europa und die Welt" bekommen die Besucherinnen und Besucher beim Frühling International in Würzburg geboten. Kulinarische Köstlichkeiten, Kunsthandwerk, Tanz und Musik runden das Programm ab.

Termin: 14. Mai 2023

Ort: ehemaliges Landesgartenschaugelände von 1990, Höchberger Straße, 97082 Würzburg

Gartenfest Schloss Eyrichshof

Buntes Programm in traumhaften Ambiente - das Märchenschloss verzaubert an Pfingsten die ganze Familie. Hier gibt es für die Kleinen kreatives Programm und diverse Shows. Die Erwachsenen können sich dabei in der Welt des Gartens verlieren und Pflanzen und Gärtner-Produkte kennenlernen. Unterstützt wird das Ganze von Live-Musik und einem kulinarischen Angebot.

Termin: 25. bis 29. Mai

Ort: 96106 Ebern, Schlosshof 4

Erlanger Bergkirchweih

Ein Besuch auf der Erlanger Bergkerwa ist für viele Franken ein Muss: Geboten wird hier so einiges, schließlich handelt es sich hierbei um "eines der schönsten und ältesten Volksfeste der Welt". Jährlich werden rund eine Million Besucher*innen von der traditionellen Gemütlichkeit der Erlanger Bergkerwa auf dem Gelände rund um den Burgberg angezogen. Rund 14 Keller laden zu Speis und Trank ein, Fahrgeschäfte sorgen auch bei den Kleinen für echte Volksfest-Stimmung.

Termin: 25. Mai bis 05. Juni 2023

Ort: Gelände rund um den Burgberg, 91054 Erlangen

Internationales Africa Festival Würzburg

Das Internationale Africa Festival in Würzburg ist das größte und ältest Festival für afrikanische Musik in Europa - es findet bereits seit 1989 statt. 2023 treten unter anderem Juanita Euka, Sona Jobarthe und Thabilé auf. Daneben findet ein Basar statt, einen großen Kinderbereich gibt es ebenfalls. Auch soziale und innovative Projekte stehen im Mittelpunkt sowie eine afrikanische Straßenparade.

Termin: 26. bis 29. Mai 2023

Ort: Mainwiesen, 97072 Würzburg

Pfingstfestspiele in Rothenburg o. d. Tauber

Die Pfingstfestspiele in Rothenburg o. d. Tauber sind ebenfalls einen Besuch wert: Von Pfingsfreitag bis Pfingstmontag lassen sich in der Altstadt historische Märkte, Festspielgruppen, Feuershow und ein historischer Heereszug bestaunen. Nicht zu veregssen das historische Festspiel "Der Meistertrunk", das bereits seit 1881 aufgeführt wird.

Termin: 26. bis 29. Mai 2023

Ort: Altstadt, 91541 Rothenburg o. d. Tauber

Königsberger Pfingstfest

In Königsberg in Bayern wird die wärmere Zeit im Jahr gebührend begrüßt mit dem Pfingstfest. Fahrgeschäfte, Musik und Unterhaltungsprogramm locken die ganze Familie auf den Marktplatz und der Verkauf von Speisen und Getränken erleichtert die Versorgung des leiblichen Wohls während des Feierns.

Termin: 26. bis 30. Mai 2023

Ort: 97486 Königsberg i. Bay., Marktplatz

Feste und Feiern im Juni

Fränkisches Bierfest in Nürnberg

Franken ist für seine Biere bekannt und das wird auf dem Fränkischen Bierfest in Nürnberg ausgiebig zelebriert. Zahlreiche Brauereien (2022 waren es über 40) präsentieren ihre Biere, darunter befinden sich sowohl lokale aber auch internationale Brauereien. Musikalisch untermalt wird das Bierfest durch Live-Acts, die 2022 auf drei Bühnen auftraten.

Termin: Juni - genaues Datum wird noch bekannt gegeben

Ort: Tiergärtnertor, 90403 Nürnberg

Come-Together-Cup Nürnberg

Beim Come-Together-Cup in Nürnberg dreht sich alles um Zusammenhalt, Diversität und Inklusion. Neben Spaß-Fußballturnieren wird allerlei Programm geboten, im letzten Jahr beispielsweise der Promi-Spaßkick, Musik-Acts, der Boulevard der Vielfalt und weiteres.

Termin: Juni - genaues Datum wird noch bekannt gegeben

Ort: Max-Morlock-Stadion, Max-Morlock-Platz 1, 90471 Nürnberg

Mozartfest in Würzburg

Würzburg wird zur Mozartstadt: Bereits seit 1921 findet das Mozartfest in Würzburg statt - einen Monat lang dreht sich alles um den berühmten Komponisten und seine Werke. Veranstaltet werden zahlreiche Orchester- und Kammerkonzerte im Kaisersaal der Residenz sowie im Hofgarten.

Termin: 03. Juni bis 02. Juli 2023

Ort: Residenz, Residenzplatz 2, 97070 Würzburg

Deutscher Evangelischer Kirchentag in Nürnberg

Der Deutsche Evangelische Kirchentag findet 2023 in Nürnberg statt. An mehreren Orten in Nürnberg werden Events rund um das Thema Kirche und Glauben veranstaltet.

Termin: 07. bis 11. Juni 2023

Ort: verschiedene Orte in Nürnberg, u.a. in der Messe Nürnberg (Langwasser)

Mittelaltermarkt in Ebern

Eine Zeitreise zurück ins Mittelalter könnt ihr im Juni in Ebern erleben und Musik, Tanz, Speisen und Shows genießen. Ein echtes Highlight ist dabei die Feuershow und die Gaukeleinlagen der Künstler*innen, die das Gefühl vom Zeitreisen noch authentischer machen. Ein wahres Erlebnis für Klein und Groß!

Termin: 17. und 18. Juni 2023

Ort: 96106 Ebern, Marktplatz

Schlossgartenfest in Erlangen

Das Erlanger Schlossgartenfest findet 2023 zum 67. Mal statt und hat rein gar nichts von seinem Glanz verloren. Veranstalter ist die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen (FAU), im letzten Jahr nahmen rund 6.000 Gäste teil am Fest. Der Beginn des Kartenvorverkaufs wird auf der Homepage der FAU angekündigt.

Termin: 24. Juni bis 01. Juli 2023

Ort: Schlossgarten, 91054 Erlangen

Wallenstein-Spiele in Altdorf bei Nürnberg

In Altdorf bei Nürnberg wird bereits seit 1894 Schillers "Wallenstein" aufgeführt und zelebriert. Neben dem Stück erwartet die Besucher*innen außerdem ein ausführliches Rahmenprogramm sowie ein intensiver Einblick in das historische Lagerleben auf dem Altdorfer Marktplatz. Momentan ist noch nicht endgültig entschieden, ob und wann die Festspiele 2023 stattfinden werden.

Termin: voraussichtlich Juni - genauer Termin wird noch bekannt gegeben

Ort: Universitätshof, 90518 Altdorf

Rokoko-Festspiele in Ansbach

Die Zeit des Rokoko wieder zum Leben erwecken: Das lässt sich bei den Ansbacher Rokoko-Festspielen erleben. Die Spiele finden rund um die Hohenzollernresidenz statt und geben einen Einblick in die Zeit des barocken Markgrafen Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach - inklusive höfischem Treiben. Das Programm 2023 umfasst sowohl Führungen durch den barocken Hofgarten, Hofnarren-Verwechslungskomödien, wie auch fürstliches Picknick und Rokoko-Tanz und -Musik.

Termin: 29. Juni bis 02. Juli 2023

Ort: Schlossplatz, Hofgarten und Reitbahn, 91522 Ansbach

Feste und Feiern im Juli

Kiliani-Volksfest in Würzburg

Das Kiliani-Volksfest in Würzburg gilt als "Unterfrankens größtes Volksfest" und wird traditionell mit dem Festbieranstich durch den Oberbürgermeister eröffnet. Am ersten Volksfest-Samstag zieht zudem ein Trachtenfestumzug durch die Würzburger Innenstadt zum Festplatz. Auf dem Marktplatz findet paralell zum Volksfest die Kilianimesse statt.

Termin: 30. Juni bis 16. Juli 2023

Ort: Talavera, 97082 Würzburg

Stadtfest Baunach

Hier steht alles im Zeichen von bunter Straßenmusik, denn die Gassen, Parks und Gehsteige des kleinen Ortes verwandeln sich am ersten Juli-Wochenende in ein fröhliches Treiben für Jung und Alt. Zudem erwartet die Besucher*innen ein Kunsthandwerkmarkt, Speisen und Getränke und Attraktionen.

Termin: 1. und 2. Juli 2023

Ort: 96148 Baunach, Marktplatz

Hofer Volksfest

Das Hofer Volksfest findet in diesem Jahr voraussichtlich wieder Ende Juli/Anfang August statt - der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Das Volksfest in gemütlicher Atmosphäre eignet sich für die gesamte Familie. Für Spaß in Fahrgeschäften, Speis und Trank sowie musikalische Untermalung ist selbstverständlich gesorgt.

Termin: Juli/August - genauer Termin wird noch bekannt gegeben

Ort: Hofer Volksfestgarten, Kulmbacher Straße/Ernst-Reuter-Straße, 95030 Hof

Nürnberg Digital Festival

Das "Festival der digitalen Gesellschaft", das Nürnberg Digital Festival, findet jedes Jahr an über 100 Orten in insgesamt sieben Städten der Metropolregion Nürnberg statt und soll als Austausch-Plattform von Akteur*innen zu Themen der Digitalisierung in allen Lebensbereichen dienen. Einen zentralen Veranstaltungsort gibt es nicht, als grober Ort wird die Metropolregion Nürnberg und vor allem das Städte-Dreieck Nürnberg-Erlangen-Fürth genannt.

Termin: 03. bis 13. Juli 2023

Ort: verschiedene Orte in der Metropolregion Nürnberg, genauere Informationen folgen

Marktplatz Winzerfest in Iphofen

Auf dem Marktplatz Winzerfest im unterfränkischen Iphofen bieten insgesamt 18 Weingüter ihre hochwertigen Produkte an. Die lokalen Gastronomen bieten zudem Kaffee und Kuchen sowie weitere kulinarische Köstlichkeiten an. Veranstaltungsort ist der historische Marktplatz, der für ein ganz besonderes Ambiente sorgt.

Termin: 07. bis 10. Juli 2023

Ort: Markplatz, 97346 Iphofen

Wein am Stein in Würzburg

Das Wein-Event Wein am Stein dauert ganze 14 Tage und Nächte und bietet nicht nur großartige Weine und kulinarische Highlights, sondern auch eine Vielzahl toller Konzerte (Künstler*innen 2023 werden noch bekannt gegeben). Der Ticket-Vorverkauf startet ab März 2023.

Termin: 12. bis 29. Juli 2023

Ort: Weingut am Stein, Mittlerer Steinbergweg 5, 97080 Würzburg

Bamberg zaubert

Sollte auch 2023 wieder im Kalender notiert werden: Das Straßen- und Varieté-Festival "Bamberg zaubert". Das Zauber-Event schafft es, jährlich über 200.000 Besucher*innen in die Stadt zu locken, die die nationalen und internationalen Künstler und Künstlerinnen auf 25 Bühnen und Auftrittsflächen in der Innenstadt bestaunen können. Darunter unter anderem Zauberer und Zauberinnen, Clowns, Akrobaten und Akrobatinnen, Feuer-Artisten und viele mehr. Der Eintritt ist frei.

Termin: 14. bis 16. Juli 2023

Ort: Innenstadt, 96047 Bamberg

Samba-Festival in Coburg

Das größte Samba-Festival außerhalb Brasiliens? Natürlich im fränkischen Städtchen Coburg! 2023 findet das Mega-Event vom 14. bis 16. Juli statt und wird wieder bis zu 200.000 Besucher*innen an drei Tagen in die Stadt locken. Offizielle Eröffnung ist freitags auf der Hauptbühne am Schlossplatz und von da an wird auf elf Bühnen in der Coburger Innenstadt ausgiebig getanzt und gefeiert.

Termin: 14. bis 16. Juli 2023

Ort: Innenstadt, 96450 Coburg

Casteller Weinfest im Schlossgarten

Das Weinfest im Casteller Schlossgarten zählt zu den schönsten Weinfesten in Franken und ist definitiv einen Besuch wert. Der Schlossgarten bietet ein ganz besonderes Flair und es lassen sich hier nicht nur lokale Weine sondern auch kulinarische Spezialitäten der bewirtenden Familie Zuspann genießen. Für musikalische Untermalung wird ebenfalls gesorgt.

Termin: 15. bis 17. und 22. bis 24. Juli 2023

Ort: Casteller Schlossgarten, 97255 Castell

Schlossplatzfest in Coburg

Der Coburger Schlossplatz wird im Rahmen Schlossplatzfestes auch 2023 wieder zu "Nordbayerns größter Gourmet-Meile" verwandelt. Neben einer grandiosen Auswahl an Essen und Trinken, erwartet die Besucherinnen und Besucher außerdem ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Tickets können im Vorverkauf bis zum 07. Juli erworben werden.

Termin: 20. bis 24. Juli 2023

Ort: Schlossplatz, 96450 Coburg

Bardentreffen in Nürnberg

2023 findet das Nürnberger Bardentreffen bereits zum 46. Mal statt. Das dreitäge Musik-Open-Air-Festival wird in der Nürnberger Innenstadt veranstaltet und wird jährlich von rund 200.000 Gästen besucht. Insgesamt finden auf neun Bühnen 90 Konzerte statt; der Eintritt ist frei.

Termin: 21. bis 23. Juli 2023

Ort: Innenstadt

Eltmanner Biertage

Unter anderem diverse Privatbrauereien aus der Region laden hier zum Verzehr und zum Zelebrieren von Bier ein, sodass der Marktplatz in Eltmann an den beiden zum feuchtfröhlichen Veranstaltungsort wird. Auch zahlreiche Köstlichkeiten zum Essen locken hier die Besucher in Richtung Fest.

Termin: 22. Juli 14:00 bis 23:55 Uhr, 23. Juli 10:30 bis 23:00 Uhr

Ort: 97483 Eltmann, Marktplatz

Annafest in Forchheim

Das Annafest in Forchheim hat sich zu einer echten Kult-Kerwa in Franken entwickelt und findet jedes Jahr Ende Juli statt. Im Jahr 2023 locken 23 teilnehmende Bierkeller, Künstler*innen auf insgesamt sieben Musikbühnen sowie 30.000 Sitzplätze und deftiges Essen die Besucher und Besucherinnen wieder nach Forchheim.

Termin: 21. bis 31. Juli 2023

Ort: Kellerwald, 91301 Forchheim

Ebener Altstadtfest

An diesem Juli-Wochenende verwandelt sich die urige Altstadt in Ebern in ein buntes, fröhliches Treiben. Hier können sich die Besucher*innen auf Live-Bands, Künstlermarkt und diverse Formen der Kinder-Bespaßung freuen. Kulinarisch gibt es hier einiges zu probieren und kulturell sorgt die Schüler*innenschaft der Musikschule Ebern e.V. für die passende Untermalung.

Termin: 22. bis 24. Juli 2023

Ort: 96106 Ebern, Marktplatz

Bayreuther Wagner-Festspiele

1876 wurde Wagners "Ring der Nibelungen" erstmals im Festspielhaus in Bayreuth aufgeführt - heutzutage ist die Aufführung seiner Werke im eigens für ihn geschaffenen Theater ein opulentes Event, das zahlreiche Gäste und Prominente anzieht. Bei den Wagner-Festspielen werden 2023 unter anderem "Das Rheingold", "Tannhäuser", "Tristan und Isolde" sowie "Der fliegende Holländer" aufgeführt.

Termin: 24. Juli bis 28. August 2023

Ort: Festspielhaus, Festspielhügel 1-2, 95445 Bayreuth

Kulmbacher Bierwoche

Das "größte, klassische Bierfest Nordbayerns", die Kulmbacher Bierwoche, lädt auch 2023 wieder zum Biertrinken ein. Im Zentrum des Festes befindet sich der Stadl, auf dem man tanzen, speisen und natürlich Bier trinken kann. Zusätzliche Biergärten befinden sich in der Spitalgasse sowie in der Grabenstraße und auch im Bereich der Stadthalle und am Sternla-Strand lässt es sich feiern und entspannen.

Termin: 29. Juli bis 06. August 2023

Ort: Sutte 2, 95326 Kulmbach

Klassik Open Air Nürnberg

Auch das Klassik Open Air gehört zu den Sommer-Highlights in Nürnberg. 2023 treten sowohl die Staatsphilharmonie Nürnberg wie auch die Nürnberger Symphoniker auf.

Termin: 30. Juli und 05. August 2023

Ort: Luitpoldhain, 90471 Nürnberg

Feste und Feiern im August

SommerNachtFilmFestival in Nürnberg

Das SommerNachtFilmFestival ist eines der Sommer-Highlights in Nürnberg und nicht nur für Film-Fans ein Muss. Das Open-Air-Kino findet an verschiedenen Orten in Nürnberg statt, beispielsweise am Marienbergpark, dem Tiergarten oder dem Krafft'schen Hof. Gezeigt werden sowohl aktuelle Filme als auch Klassiker.

Termin: August - genaues Datum wirdnt gegeben

Ort: verschiedene Orte in Nürnberg

Ringparkfest in Würzburg

Das Ringparkfest in Würzburg ist ein gemütliches Fest für die ganze Familie in "Klein-Nizza", dem Würzburger Ringpark. Dort gibt es sowohl Live-Musik, kulinarische Köstlichkeiten, ein abwechslungsreiches Kinderprogramm als auch Führungen durch den Ringpark

Termin: 04. bis 06. August 2023

Ort: Ringpark, Sanderring 7, 97070 Würzburg

Altstadtweinfest Zeil am Main im Abt-Degen-Weintal

Fränkische Fachwerkromantik kombiniert mit schmackhaften Weinen und guter Stimmung wird hier groß geschrieben. In der Altstadt von Zeil am Main kann hier geschmaust und gekostet werden was das Zeug hält.

Termin: 5. bis 7. August 2023

Ort: 97475 Zeil am Main, Marktplatz

Kronacher Freischießen

Das Kronacher Freischießen ist eines der größten und ältesten Volksfeste Frankens und wird jährlich von der Schützengesellschaft Kronach veranstaltet, welche ebenfalls zu den ältesten ihrer Art in Deutschland zählt. Zum Fest gehören nicht nur Speis und Trank in einem der Bierzelte, sondern auch die Militärkapellen im Musikpavillon sowie der Kinderzug, der etwa 50 Gruppen und Wägen und zahlreiche Musikkapellen umfasst.

Termin: 10. bis 20. August 2023

Ort: Schützenplatz, Ludwigsstädter Straße, 96317 Kronach

Rothenburger Weindorf

Beim Rothenburger Weindorf dreht sich alles um lokale Gastro-Betreiber und deren Partner-Winzer: Es gibt eine große Auswahl an fränkischen Qualitätsweinen sowie ausgewählte regionale Speisen und Spezialitäten aus der Sterneküche.

Termin: 16. bis 20. August 2023

Ort: Grüner Markt und Kirchplatz, 91541 Rotheburg o. d. Tauber

Sandkerwa in Bamberg

Die Sandkerwa in Bamberg wird von den Veranstaltern "zu den größten und schönsten Volksfesten in Bayern" gezählt und wird auch 2023 selbstverständlich wieder stattfinden. Der Kern des Festes: Fünf Tage lang wird in der historischen Altstadt die Weihe der St. Elisabethenkirche gefeiert, wobei heutzutage Tradition mit Moderne verbunden ist. Das ist sowohl für Einheimische als auch für Touristen attraktiv: Jährlich strömen etwa 200.000 Besucher*innen in die engen Altstadt-Gassen, um die Sandkerwa ausgiebig zu feiern.

Termin: 24. bis 28. August 2023

Ort: Altstadt rund um die Sandstraße, 96049 Bamberg

Herbstvolksfest in Nürnberg

Das Nürnberger Volksfest findet zweimal jährlich statt, das Herbstvolksfest vom 25. August bis 10. September 2023. Hier lässt sich ein entspannter Tag mit der gesamten Familie verbringen, sei es an den Fahrgeschäften, den Schießständen oder in einem der Festzelte.

Termin: 25. August bis 10. September 2023

Ort: Volksfestplatz am Dutzendteich, 90478 Nürnberg

Feste und Feiern im September

Bockbieranstiche

Im September beginnt traditionell die Bockbier-Saison und alle Freunde von Starkbier bekommen eine große Auswahl der besten fränkischen Bockbiere in zahlreichen Städten und Gemeinden geboten. Die diversen Bockbieranstiche finden bis in den Mai des nächsten Jahres hinein statt. Wichtige Termine und alles Wissenswerte findest du hier.

Altstadtfest Nürnberg

Bereits seit 1970 wird jedes Jahr im September das Nürnberger Altstadtfest gefeiert. Ganze zwei Wochen lang können sich die Besucher und Besucherinnen bewirten lassen und gemütlich zusammensitzen. Der "Markt der Gastlichkeit" findet auf der Insel Schütt sowie auf dem Hans-Sachs-Platz statt. Paralell dazu wird der Herbstmarkt auf dem Hauptmarkt veranstaltet.

Termin: September - genaues Datum wird noch bekannt gegeben

Ort: Hans-Sachs-Platz, 90403 Nürnberg

Burggrabenfestival in Nürnberg

Das Burggrabenfestival lädt ein, in die mittelalterliche Vergangenheit einzutauchen. Geboten wird ein vielfältiges Bühennprogramm, millelalterliche Speis und Trank, Live-Konzerten und einer "ausgewählten Händlerschar". Details zum diesjährigen Burggrabenfestival werden noch bekannt gegeben.

Termin: September - genaues Datum wird noch bekannt gegeben

Ort: Burggraben unterhalb der Kaiserburg, 90403 Nürnberg

Reichsstadt-Festtage in Rothenburg o. d. Tauber

Wer Mittelalterfeste mag, wird die Reichsstadt-Festtage in Rothenburg o. d. Tauber lieben! An drei Tagen werden die Besucher*innen in die Geschichte der Stadt Rothenburg zurückgeführt und bekommen die Chance, in eine längst vergangene Welt einzutauchen. Hierfür treffen sich historische Gruppen aus diversen Epochen der Rothenburger Geschichte und verwandeln die komplette Altstadt in ein mittelalterliches Lager. Der Eintritt ist frei.

Termin: 01. bis 03. September 2023

Ort: Altstadt, 91541 Rothenburg o. d. Tauber

Kreismusikfest in Ebensfeld

Im Rahmen des Kreismusikfestes des Landkreises Lichtenfels feiert die Musikvereinigung Ebensfeld ihren 150. Geburtstag. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Festzug, ein politischer Abend - und ganz viel Unterhaltungsmusik.

Termin: 8. bis 11. September 2023

Ort: 96250 Ebensfeld

Trempelmarkt in Nürnberg - Herbst-Edition

Der Trempelmarkt in Nürnberg findet nicht nur im Mai, sondern auch im September noch einmal statt. Die Besucher*innen können an beiden Tagen über einen der größten Innenstadt-Flohmärkte Deutschlands schlendern und sich mit allerlei schönem oder nützlichem eindecken.

Termin: 08. und 09. September 2023

Ort: Innenstadt, 90402 Nürnberg

Festival für Straßenkunst Würzburg

Das Festival für Straßenkunst Würzburg (STRAMU) verwandelt die Würzburger Innenstadt auch 2023 in einen einzigartigen Ort, an dem die Künstlerinnen und Künstler ihr Können beweisen. Mittlerwiele ist das STRAMU zu einem der größten Straßenkunst und Straßenmusikfestivals Europas avanciert.

Termin: 08. bis 10. September 2023

Ort: verschiedene Orte, Innenstadt von Würzburg

Kirchweih und Ebener Pilztage

Zwei spannende Veranstaltungen werden hier zusammengelegt. Neben der üblichen Festivität der Kirchweih im September wird an den Ebener Pilztagen über die vielfältigen Waldbewohner informiert. Hier gehen Feiern, Schlemmen und Bildung Hand in Hand.

Termin: 14. bis 18. September 2023

Ort: 96106 Ebern, Marktplatz

Feste und Feiern im Oktober

Michaelis-Kirchweih Fürth

Die "Königin der fränkischen Kirchweihen", die Michaelis-Kirchweih Fürth, findet 2023 voraussichtlich wieder im Oktober statt - ein genaues Datum wird noch bekannt gegeben. Die Fürther Kirchweih kann nicht nur mit einem beträchtlichen Alter protzen (rund 900 Jahre), sondern gilt auch als größte Kirchweih im süddeutschen Raum und bietet den Gästen eine Vielzahl an Fahrgeschäften, Wurf- und Schießbuden, Imbisse und vieles mehr.

Termin: voraussichtlich im Oktober 2023

Ort: Fürther Freiheit, 90762 Fürth

Nürnberg Pop Festival

Das Pop Festival in Nürnberg gilt als "Süddeutschlands größtes Club- und Showcase-Festival": An verschiedenen Orten in der Stadt, beispielsweise in Museen, Kirchen, Läden, öffentlichen Plätzen und Clubs, finden Konzerte unterschiedlichster Künstler*innen statt. Zum Festival gehört die Pop Conference, eine Veranstaltungsreihe, die Podiumsdiskussionen, Vorträge und Workshops beinhaltet - selbstverständlich rund um die Themen Musik und Kultur.

Termin: 05. bis 07. Oktober 2023

Ort: verschiedene Orte in Nürnberg

Haßfurter Straßenfest

Bereits zum 44. Mal wird es in der Haßfurter Innenstadt laut, turbulent und fröhlich. Am ersten Freitag und ersten Samstag in diesem Jahr gibt es dabei eine Bühne mit tagesfüllendem Programm, zahlreiche Marktstände, Fahrgeschäfte, einer Live-Band und diversen Köstlichkeiten. Die über 100 Stände der Betriebe, Vereine und Geschäfte aus Haßfurt beteiligen sich an der Programmgestaltung und sorgen für ein spaßiges und aufregendes Wochenende für Groß und Klein.

Termin: 06. Oktober 13:00 bis 23:30 Uhr, 07. Oktober 10:00 bis 23:30 Uhr

Ort: 97437 Haßfurt, Hauptstraße

Feste und Feiern im November

Winterzeit auf Schloss Eyrichshof

Das märchenhafte Schloss-Ambiente auf Schloss Eyrichshof verzaubert trotz kalter Temperaturen mit vielfältigem Programm aus Ausstellern für Schmuck, Mode, Dekoration, Geschenke und vielem mehr. Für die Kleinen ist die Schlossführung im "Gespensterstil" ein echtes Highlight, die Erwachsenen können sich mit historischen Fakten bei einer Schlossführung weiterbilden. Zudem wird Kunst ausgestellt, Musik gespielt und für das leibliche Wohl gesorgt. Und das alles im Schein von zahlreichen Lichtern!

Termin: 3. bis 5. November 2023

Ort: 96106 Ebern, Schlosshof 4

Rothenburger Märchenzauber

Märchen wahr werden lassen: Das geht beim Rothenburger Märchenzauber in der Altstadt von Rothenburg o. d. Tauber. Im Rahmen von Führungen, Theatern, Konzerten, Lesungen und weiteren Veranstaltungen werden Groß und Klein die schönsten Märchen näher gebracht.

Termin: 03. bis 18. November 2023

Ort: Altstadt, 91541 Rothenburg o. d. Tauber

Honky Tonk Festival Würzburg

Das Honky Tonk Festival in Würzburg bietet über 40 Bands und DJs in insgesamt 30 Bars, Kneipen, Cafés und Diskotheken in der Innenstadt eine Bühne. Musikalisch ist hier alles dabei - egal ob Rock, Pop, Blues, Jazz, Hip Hop oder Raggae.

Termin: 04. November 2023

Ort: mehrere Orte, Innenstadt von Würzburg

Feste und Feiern im Dezember

Weihnachtsmarkt in Baunach

Die über 1200-jährige Geschichte der Altstadt von Baunach machen den Weihnachtsmarkt noch sehenswerter, denn die kleinen Stände und Buden werden so von einem historisch-malerischen Ambiente in Szene gesetzt. Die Stadtkapelle unterstützt das vorweihnachtliche Treiben und der Verkauf von Glühwein, Punsch und deftigen und süßen Köstlichkeiten wärmt von Innen.

Termin: 9. und 10. Dezember 2023

Ort: 96148 Baunach, Marktplatz

