Am Freitagmittag, dem 14. April 2023, übergab eine 60-Jährige 20.000 Euro Bargeld an einen bislang unbekannten Täter in Schweinfurt.

Zuvor hatten die Täter die Frau über mehrere Stunden angerufen und sie glauben lassen, ihre Tochter wäre in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen, wie die Polizei Schweinfurt mitteilt.

Frau um 20.000 Euro mit Enkeltrick betrogen

Nur gegen eine Kaution von 60.000 Euro könne eine Gefängnisstrafe verhindert werden, erzählten sie ihr. Ein vermeintlicher Polizist und Staatsanwalt bestätigten die ausgedachte Geschichte.

Die Männer übten laut Polizei "psychischen Druck" auf die 60-Jährige aus, der sie letztlich dazu brachte, zur Bank zu gehen und ihre gesamten Ersparnisse in Höhe von 20.000 Euro abzuheben. In der Nähe eines Kinos übergab sie das Geld dann dem Komplizen der Betrüger. Zwei Stunden später ging die Frau zur Polizei. Jegliche Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen erfolglos.

Die Polizei warnte in ihrer Mitteilung nachdrücklich vor derartigen Betrugsmaschen und wies darauf hin, dass in Deutschland weder Polizei, noch Staatsanwaltschaft oder das Gericht Menschen dazu aufforderten, eine Kaution zu hinterlegen, um eine Inhaftierung von Angehörigen zu verhindern. Außerdem käme es niemals vor, dass Menschen aufgefordert würden, Geld oder Wertsachen im Freien und ohne Quittung zu übergeben.

Vorschaubild: © Sabine van Erp / pixabay.com (Symbolbild)