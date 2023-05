23-Jähriger verstorben: Schwerer Unfall auf B22 auf Höhe von Oberschwarzach

Renault-Fahrer übersieht entgegenkommendes Auto - Zusammenstoß

- Zusammenstoß Audi überschlägt sich auf Feld

Sieben Menschen bei Unfall verletzt, weitere Frau erleidet Schock

Am Sonntagnachmittag (21. Mai 2023) kam es auf der B22 zu einem furchtbaren Unfall. Ein 77-Jähriger fuhr mit seinem Renault von Neuses am Sand in Richtung Bamberg. Bei Breitbach wollte er mit seinem Fahrzeug in Richtung Oberschwarzach abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Audi.

Audi überschlägt sich bei Unfall auf B22 - Fahrer tot

Wie die Polizei auf Nachfrage von inFranken.de berichtet, kam es dann zu einem Frontalzusammenstoß. Der Audifahrer hatte keine Chance mehr, dem Zusammenstoß auszuweichen und kollidierte mit dem Renault. Der Audi wurde durch den Aufprall auf den angrenzenden Acker geschleudert und überschlug sich. An Bord waren fünf Menschen: der 23-jährige Fahrer, eine 41-jährige Beifahrerin sowie drei Kinder im Alter zwischen drei und 13 Jahren. Für den 23-jährigen Audifahrer kam jede Hilfe zu spät, erklärt die Polizei. Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein Großaufgebot an Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilte umgehend zur Unfallstelle. Laut Polizei wurden insgesamt sieben Menschen durch den unmittelbaren Crash verletzt: vier Personen aus dem Audi sowie der Unfallverursacher im Renault und seine Beifahrerin, eine 76-jährige Frau. Die Insassen des Audis erlitten teils schwerste Verletzungen, die zwei Personen im Renault wurden leicht verletzt.

Hinter dem Audi fuhr ein weiteres Fahrzeug. Dieses war nicht unmittelbar in den Unfall verwickelt. Allerdings hatte hiervon eine 23-jährige Frau den Unfall beobachtet. Sie erlitt einen Schock und musste ebenfalls behandelt werden.

Großaufgebot an Einsatzkräften am Unfallort

Die Polizeiinspektion Gerolzhofen wurde mit den Ermittlungen zur Unfallursache beauftragt, die durch einen Gutachter unterstützt wird. Insgesamt waren rund 60 Kräfte der Feuerwehr, acht Rettungswägen, ein Rettungshubschrauber, drei Notärzte, ein Leitender Notarzt, zahlreiche Kräfte des Bayerischen Roten Kreuzes sowie sieben Notfallseelsorger im Einsatz.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren zehntausend Euro. Nach dem Unfall auf der B22 auf Höhe Oberschwarzach musste die Bundesstraße für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

