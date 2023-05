Gegen 10 Uhr, am Sonntagvormittag (21. Mai 2023), kontaktierte der Pilot eines Ultraleichtflugzeuges die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei und teilte mit, dass er in der Nähe von Hellenbach (Landkreis Ansbach) notlanden müsste. Benachrichtigte Streifen der Polizeiinspektion Dinkelsbühl konnten das Flugzeug später in einem Weizenfeld auffinden. Das berichtet die Polizei Mittelfranken.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge war das Flugzeug in Stuttgart zu einem Testflug mit dem Zielflughafen Lauf-Lillinghof gestartet. Um kurz vor 10 Uhr erlitt die Maschine einen Propellerschaden, wodurch der 62-jährige Pilot eine geplante Notlandung in einem Weizenfeld einleiten musste.

Notlandung in Weizenfeld - Pilot bleibt unverletzt

Glücklicherweise blieb der 62-Jährige ohne Verletzungen. Das Flugzeug des Herstellers Junkers, berichtet die Polizei, wies starke Beschädigungen auf und wurde durch die Herstellerfirma geborgen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt.

An dem Einsatz waren neben Beamten der Polizeiinspektion Dinkelsbühl kurzzeitig auch zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks und des Rettungsdienstes beteiligt.