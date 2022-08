Warum die Stadt Roth den Christkindlesmarkt abgesagt hat

Eine Entscheidung der Stadt Roth hatte in der letzten Woche für viele enttäuschte Gesichter gesorgt: Der nach zwei Corona-Absagen lang ersehnte Weihnachtsmarkt sollte nicht stattfinden. Doch nun hat der Stadtrat die Entscheidung rückgängig gemacht. Der auf der Webseite der Stadt angekündigte Markt wird jetzt also doch "zum Schlemmen, Einkaufen und gemütlichen Beisammensein auf dem historischen Marktplatz" einladen.

Roth sagte Weihnachtsmarkt ab: Das war der Grund

Der seit Anfang 2022 amtierende Bürgermeister Andres Buckreus (SPD) gab als Grund für die Absage eine Baustelle auf dem Rother Marktplatz an, berichtete der Bayerische Rundfunk (BR). Ein bereits seit einigen Jahren leerstehendes Haus am Marktplatz sollte mit einem Baukran saniert werden. Daher wäre der Platz zu eingeschränkt gewesen, um den Weihnachtsmarkt wie bisher abhalten zu können. Auf dem Marktplatz sei zwischen dem Brunnen und dem Bauzaun tatsächlich nur circa ein Meter Platz und damit zu wenig für einen Durchgang, schrieb der BR.

Wie angekündigt, fand nun am Dienstag (30. August 2022) eine Stadtratssitzung statt, in der über das weitere Vorgehen bezüglich des Christkindlesmarktes abgestimmt wurde. Bürgermeister Buckreus ergriff zu Beginn das Wort. Mit der großen Empörung habe er nicht gerechnet, berichtet der BR. Die Kommunikation sei nicht optimal gewesen. Das bedauere der Bürgermeister. Die Entscheidung, den Markt abzusagen, hatte für viel Enttäuschung gesorgt. Vor allem die rund 60 Vereine und Institutionen, die normalerweise auf dem Weihnachtsmarkt vor Ort sind, hatten die Entscheidung nicht nachvollziehen können.

Die Vereine seien auf den Weihnachtsmarkt im gewissen Maß finanziell angewiesen. Der Förderverein beispielsweise erziele auf dem Marktplatz den größten Teil seiner Einnahmen. Dieses Geld wird im Normalfall dafür genutzt, Schüler*innen aus ärmeren Verhältnissen zu unterstützen. So berichtete der Vorsitzende des Fördervereins der Mittelschule, Andreas Haas, dem Bayrischen Rundfunk.

Nach Absage: Stadt will "gemeinsam die Ärmel hochkrempeln"

In der Stadtratssitzung am Dienstag erfolgte die überraschende Wende. Das Platzproblem, wegen dessen die Absage erfolgt war, können nun doch behoben werden. Buckreus hätte mit dem Bauunternehmer gesprochen, so der BR. Das Bauunternehmen hatte bereits vergangene Woche geäußert, es könne die Aufregung überhaupt nicht verstehen, da es kein Problem wäre, alles bis auf den Baukran abzutransportieren. Davon konnte nun offensichtlich auch der Bürgermeister überzeugt werden. Es können jetzt also doch Buden neben dem Kran aufgestellt werden. Möglicherweise nicht ganz so viele wie bisher, aber die Baustelle ist nun kein Grund mehr für eine Absage.

Aber auch wenn das Platzproblem der offizielle Grund für die Absage des Christkindlesmarktes war, kam in der Stadtratssitzung laut BR noch ein weiterer Grund auf. Die Stadtverwaltung habe mit personellen Problemen zu kämpfen. Die Sachgebietsleiterin Melanie Hanker habe im Stadtrat erklärt, der Organisationsaufwand für den Markt sei nach Corona größer als bisher: "Wir müssen 20 Unternehmen anfragen, um Sicherheitsdienste zu bekommen". Buckreus habe an die Stadträte appelliert, der Verwaltung unter die Arme zu greifen. Man wolle "gemeinsam die Ärmel hochkrempeln." Marktplatzverantwortliche könnten für die Tage während des Marktes den Personalmangel auffangen. Hanker habe auch darauf hingewiesen, dass Unterstützung bei der Personalsuche für den Spülservice erwünscht sei.