Adoption im Tierheim Nürnberg "keine Sekunde bereut"

Vor drei Jahren hatte Nicole L. die Hündin adoptiert. Abby kam aus schwierigen Verhältnissen. Sie habe in einem Keller hausen müssen, bevor sie gerettet werden konnte, verrät Nicole inFranken.de.

Über das Internet stieß die Saarländerin auf die Vermittlungsanzeige von Abby und verliebte sich sofort in die Hündin. Eine Adoption war allerdings nicht ohne weiteres möglich. "Ich musste mich richtig um Abby bewerben", sagt sie. Als Pitbull-Mischling durfte die Hündin nicht in Bayern vermittelt werden, und so fand Abby schließlich ein neues Zuhause bei Nicole in einem kleinen Dorf im saarländischen Landkreis Merzig-Wadern.

Die Erziehung des vernachlässigten Tieres stellte die hundeerfahrene Frau vor eine große Herausforderung. "Anfangs kannte Abby keine Regeln", sagt sie. Mit viel Zuwendung entwickelte sich die Hündin aber zu einer tollen Begleiterin. "Es war ein steiniger Weg", sagt Nicole. "Die Adoption habe ich aber keine Sekunde bereut."