Tierheim Nürnberg: Hund "Henry" wurde 2021 schwerkrank auf Parkplatz ausgesetzt

Hund "Henry" wurde 2021 Panik und Autoimmunerkrankung : Henry hat "einige Besonderheiten"

: Henry hat "einige Besonderheiten" Henry liebt Katzen und braucht einen "souveränen Ersthund" in seinem neuen Zuhause

Sorgenhund "Henry" aus dem Tierheim Nürnberg wurde in seinem jungen Hundeleben nicht vom Glück verwöhnt. Mit nur zwölf Wochen setzten ihn seine Besitzer in der heißen Junisonne auf dem Parkplatz des Tierheims aus. Sein gesundheitlicher Zustand war damals extrem schlecht, wie inFranken.de berichtete. Am Sonntag (2. Januar 2022) schrieb ihn das Tierheim zur Vermittlung aus.

Tierheim Nürnberg: Hund "Henry" weniger ängstlich, doch Autoimmunerkrankung bleibt

"Henry" war zu Beginn nicht leicht zu händeln. Er habe panische Angst gehabt, geschrien und um sich gebissen, berichtete das Tierheim damals. "Wir wissen nicht, was er erlebt hat", heißt es auf Facebook. Glücklicherweise stabilisierte sich seine Verfassung im Lauf der Zeit. Nun könne er nur noch in ungewohnten Situationen wie beim Tierarzt oder, wenn Fremde ihn festhalten, hysterisch werden, erklärt Tierheimleitung Tanja Schnabel.

Henry hat zudem eine Autoimmunerkrankung. Diese könne immer wieder kommen und er benötige dann Cortison und Antibiotika. Die neuen Besitzer würden aber vorab ausreichende Informationen dazu von einem Tierarzt bekommen, so Schnabel. Auf die Frage, wieso er nach über einem halben Jahr noch unter den Fittichen des Tierheims steht, antwortet die Tierheimleiterin: "Wir mussten noch ein paar gesundheitliche Sachen abklären und die Pflegemama war zwischendurch krank. Jetzt geht er nochmal in die Vermittlung."

Besonders ist seine Liebe zu Katzen. Doch vor allem brauche er "einen souveränen Ersthund" in seinem neuen Zuhause, teilt das Tierheim mit. Zwei bis drei Stunden könne er mit diesem ohne Menschen alleine bleiben und brauche einen Rückzugsort wie eine Hundebox. Doch beim Fressen brauche er Gesellschaft und sei etwas wählerisch. Stubenrein sei der junge Mischling noch nicht ganz.

Wer kann dem jungen Hund aus Nürnberg Liebe geben?

Kinder habe "Henry" schon kennengelernt, doch diese sollten mindestens zehn Jahre alt und vorsichtig mit ihm sein. Vor kleineren Kindern habe er nämlich panische Angst, schildert das Tierheim.

Generell wird der Hund aber als verschmust beschrieben, der gerne spiele, neugierig sei und gerne im Bett schlafe. Auch Wasser möge er. Das Tierheim Nürnberg hofft, liebevolle neue Besitzer für ihn zu finden, denn Liebe sei ihm in seinen ersten Lebenswochen verwehrt geblieben.