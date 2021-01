Pinselohr-Schwein im Tiergarten Nürnberg gestorben: Im Tiergarten der Stadt Nürnberg ist am 4. Januar 2021 das älteste in europäischen Zoos lebende Pinselohr-Schwein gestorben. "Heidi" wurde 18 Jahre alt. Das Tier lebte bereits seit dem 10. Mai 2005 in Nürnberg. Am 4. Januar 2021 musste die Schweine-Seniorin altersbedingt eingeschläfert werden.

"Heidi" war mit Abstand das älteste Pinselohr-Schwein im Erhaltungszuchtprogramm des Europäischen Zooverbands (EEP). "Es spricht für die gute Pflege im Tiergarten, dass das Pinselohr-Schwein dieses Rekordalter erreichen konnte“, sagt der stellvertretende Tiergartendirektor Jörg Beckmann. Mit "Heidi" läuft die Haltung der aus Afrika stammenden Pinselohr-Schweine im Tiergarten Nürnberg nun aus.

