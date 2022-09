Sein äußeres Erscheinungsbild: Eine voluminöse Lockenpracht, ein dichter, allmählich ergrauter Vollbart und eine stattliche Figur. Sein Markenzeichen: ein mitunter äußerst derber Humor. Der Stil des Nürnberger Brachial-Komikers Bembers ist gewiss nicht jedermann Sache. Seine Fans lieben ihn umso mehr dafür, dass der Mittfünfziger kein Blatt vor den Mund nimmt.

Aktuell dürfte dem fränkischen Kult-Comedian selbst allerdings nicht gerade zum Lachen zumute sein. Der Grund ist ernst: "Servusla Leute", wendet sich Bembers, der bürgerlich Roman Sörgel heißt, im Netz an seine Anhänger. "Zur Abwechslung mal keine lustige Geschichte vom Bembers", betont er in einer Nachricht auf seiner Webseite und bei Facebook. "Ich hätte nie gedacht, dass mir sowas passieren kann."

"Komplett die Sicherung rausgeschossen": Nürnberger Comedian Bembers muss sämtliche Termine absagen

Hintergrund des emotionalen Posts des Kabarettisten sind offensichtlich akute gesundheitliche Probleme. "Da denkt man immer, man ist stark und es muss weitergehen - immer weiter", berichtet Bembers. "Scheißendreck, Alter!" Der mit der Überschrift "Nervous Breakdown" versehene Beitrag deutet auf einen unlängst erlittenen Nervenzusammenbruch des Komikers hin.

"Mir hat es vor ein paar Tagen komplett die Sicherung rausgeschossen und mein Hirn läuft nur noch auf Notstrom", schildert Bembers seine derzeitige Situation. "Deshalb habe ich bis auf unbestimmte Zeit alle Termine abgesagt und muss zur Ruhe kommen." Wer bereits Tickets für einen der kommenden Shows des Comedians gekauft hat, erhält demnach sein Geld zurück.

"Ich hoffe, ihr versteht mich", appelliert er an seine Fans. "Sorry – I need a fu##ing break!" Zum Schluss seiner emotionalen Nachricht gibt sich der fränkische Brachial-Komiker indes kämpferisch und optimistisch. "Wir sehen uns wieder, wenn mein Kopf wieder TÜV hat", kündigt er an. "Danke für euer Verständnis, so der Nürnberger.

