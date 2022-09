Kreis Schweinfurt: Axel Schmitt aus Frankenwinheim zum "besten Bäcker der Welt" gekürt

TV-Bäcker Axel Schmitt aus dem unterfränkischen Frankenwinheim (Kreis Schweinfurt) ist vom Weltverband der Bäcker und Konditoren als "World Baker of the Year 2022" ausgezeichnet worden. Schmitt stehe als Fernsehbäcker, Musiker und umtriebiger Unternehmer für ein modernes und zugleich unkonventionelles Bäckerhandwerk, das sich seiner Wurzeln bewusst sei und Wert auf Tradition und Qualität lege, heißt es in einer Pressemitteilung des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks.

Der Titel "World Baker of the Year" gilt als höchste Auszeichnung im Bäckerhandwerk. Der Vorstand der International Union of Bakers and Confectioners (UIBC) mit Sitz in Madrid hat seine Entscheidung jetzt in Reykjavik verkündet und dem 41 Jahre alten Franken dort mit Ehrenkette, Urkunde und Bäckerjacke mit seinem neuen Ehrentitel ausgestattet. Das Gremium folgte damit dem Vorschlag des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks.

Dem Verband zufolge steht Axel Schmitt für ein modernes Bäckerhandwerk. "Er ist Vorbild für die Branche und ist auch als Unternehmer erfolgreich", erklärt die Interessensvertretung der deutschen Handwerksbäcker. Einer breiten Öffentlichkeit ist Schmitt bereits durch etliche TV-Auftritte im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" bekannt.

Für Popularität sorgten zudem seine Aktivitäten beim berühmten Musikfestival in Wacken, wo der 41-Jährige seit Jahren als "Wackenbäcker" in Erscheinung tritt. Zu seinen Fans zählt dort etwa die deutsche Hit-Band "The BossHoss". Darüber hinaus ist der Unterfranke auch ein gern gesehener Back-Experte und Botschafter des Deutschen Bäckerhandwerks in Tagespresse und Lifestyle-Medien. Erfolg erlangte Schmitt ferner als auch als Buchautor. Sein im August 2022 erschienenes Werk "Das einfachste Brot der Welt" wurde schnell zum Bestseller.

"Das ist der Wahnsinn, das rockt": 41-Jähriger von Auszeichnung überwältigt

Mit der Ernennung zum "besten Bäcker der Welt" kommt nun ein weiteres Kapitel in Schmitts Erfolgsgeschichte dazu. "Das ist der Wahnsinn, das rockt", erklärt der Frankenwinheimer überwältigt. Er dankte der UIBC für ihre Entscheidung sowie dem Zentralverband für seine Nominierung. "Ich bin Bäcker aus Leidenschaft und sehe die Auszeichnung als Ansporn, weiterhin für den schönsten Beruf der Welt zu werben. Das verspreche ich."

Frankenwinheim: Axel Schmitt ist "bester Bäcker der Welt" - TV-Experte erhält höchste Auszeichnung

Der 1981 geborene Schmitt stammt aus einer Bäckerfamilie. Den Familienbetrieb - die Bäckerei Schmitt in Frankenwinheim - führt der schillernde Bäckermeister bereits in vierter Generation. Seine Lehre zum Bäckergesellen absolvierte er in Kürnach (Landkreis Würzburg). In Würzburg schloss er eine weitere Ausbildung zum Konditor ab. 2003 legte er seine Meisterprüfung zum Bäcker "mit Bravour" ab, berichtet der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks. 2016 wurde er demnach - ebenfalls mit Bestnote - zum Brot-Sommelier ernannt.

Die Auszeichnung "World Baker of the Year 2022" stellt nun den vorläufigen Höhepunkt in Axel Schmitts beruflichen Werdegang dar. Die Freude über den Titel ist groß. "Er ist eine schöne Bestätigung für die vielen Extrameilen, die wir als Familie und als Team jeden Tag laufen", konstatiert der 41-Jährige.

"Vorbild für junge Menschen" - Kreis Schweinfurt feiert Axel Schmitt

Den Erfolg von Axel Schmitt weiß man auch in seiner fränkischen Heimat zu würdigen. Zu diesem außergewöhnlichen Erfolg gratulierten Landrat Florian Töpper, Frankenwinheims Bürgermeister Herbert Fröhlich, Kreishandwerksmeisterin Margit Rosentritt und Bäcker-Innungsobermeister Gerhard Götz. Die Politiker und Branchenvertreter besuchten Axel Schmitt in Frankenwinheim und erhielten bei einem Rundgang durch den traditionsreichen Familienbetrieb Einblicke in die Arbeitsweise des Weltmeister-Bäckers erhielten.

Landrat Florian Töpper bezeichnete die außerordentliche Leistung Schmitts als "Glücksfall für die Gemeinde Frankenwinheim, den Landkreis Schweinfurt und die Region." Schmitt gelinge es, traditionelle Handwerkskunst zu pflegen und sie gleichzeitig neu zu denken. "Sie verkörpern modernes Bäckerhandwerk und sind ein tolles Vorbild für viele junge Menschen, die einen handwerklichen Beruf erlernen wollen. Die Motivation ist gleich eine ganz andere, wenn die Erkenntnis da ist, dass Handwerk rockt."