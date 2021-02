Am späten Montagnachmittag (8. Februar 2021) ist nach ersten Informationen ein Brand in einem Kraftwerk in Nürnberger Südwesten ausgebrochen. Die Integrierte Leitstelle Nürnberg (ILS) bestätigte den Vorfall, der sich gegen 17 Uhr im Stadtteil Gebersdorf ereignet hat. Demnach seien Einsatzkräfte derzeit vor Ort (Stand: 19 Uhr).

Details konnte die ILS nicht nennen. So ist zum momentanen Zeitpunkt unklar, wo der Brand ausgebrochen ist und welche Gebäudeteile betroffen sind. Auch liegen keine Informationen über etwaige Verletzte und die Zahl der Einsatzkräfte vor. In Nürnberg-Gebersdorf befindet sich das Kraftwerk Franken I, das der öffentlichen Stromversorgung dient. Es ging bereits im Jahr 1913 in Betrieb. Laut Betreiber Uniper werden dort Erdgas, Propan und Heizöl zur Stomerzeugung eingesetzt.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Erstmeldung. Wir aktualisieren ihn, sobald neue Informationen vorliegen.