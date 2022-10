Nürnberger Hauptmarkt wird neue Adresse für "Franken's Currywurst Treff"

Currywurst-Fans können sich freuen. Spätestens ab Mitte November soll am Nürnberger Hauptmarkt "Franken's Currywurst Treff" eröffnen. Ein Geschäftsführer ist der Gastronom Jörg Engelhardt, welcher hier ursprünglich das "Piadina Romagnola" eröffnen wollte. Dazu komme es jedoch nicht, wie er inFranken.de erklärt.

"Franken's Currywurst Treff" in Nürnberg - Getränkekarte bietet Cocktails und Champagner

Wie inFranken.de im Juli berichtete, war zunächst die Idee, am Hauptmarkt gefülltes Fladenbrot nach italienischer Art (Piadine) zu servieren. Doch aus "personellen und liefertechnischen Gründen" sei das nicht realisierbar, so Engelhardt. Er arbeite jetzt mit einem neuen Partner, seinem Freund Achim Zimmer, zusammen. Ein großes Problem seien vor allem die speziellen Öfen, die es für Piadine brauche. Sie seien erst im kommenden Januar lieferbar.

"Wir haben auch geschaut, welches Konzept am Hauptmarkt am meisten verlangt wird - und da fiel die Entscheidung auf Currywurst", erklärt er weiter. Insgesamt vier Wurstsorten stehen ihm zufolge auf der Speisekarte: aus Rind-, Schweine- und Geflügelfleisch - sowie eine vegane Wurst. Die Zutaten kämen aus Franken, was den Namen zusätzlich zum Standort legitimiere.

Verschiedene Saucen stünden überdies zur Auswahl: "Es wird die normale Currywurstsauce, eine fruchtige, würzige und scharfe Sauce geben." Bei zwei weiteren wolle sich das Team noch überraschen lassen. "Dazu gibt es alkoholfreie Softgetränke - und auch vom Radler über Champagner und Cocktails wird es alles geben." Die Kundschaft könne die Wurst nicht nur abholen, sondern auch drinnen verzehren. Wie es im Juli hieß, bieten die Räumlichkeiten mit Sitz- und Stehplätzen Platz für etwa 50 Gäste.

In diesen Tagen liefen die letzten Malerarbeiten und Einrichtungsmaßnahmen. Jörg Engelhardt ist auch bekannt als Betreiber von "Engelhardts Bio-Restaurant", werde aber in "Franken's Currywurst Treff" anwesend sein.