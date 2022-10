Nürnberger Restaurant "Burgerilla" feierte im Oktober Neueröffnung

Neues Burger-Restaurant in Nürnberg am 3. Oktober eröffnet: Laut dem Manager gibt es seit der Neueröffnung des Restaurants "Burgerilla" eine besondere Spezialität in Nürnberg. Neben Hotdogs und Burgern bietet das Restaurant koreanische Corn Dogs an. Bisher wisse er nur von Restaurants in München und Berlin mit diesem Angebot, sagt Magurean im Gespräch mit inFranken.de.

Nürnberger Restaurant "Burgerilla" bietet Corn Dogs an - aber nicht mit Maisteighülle

Wer das "Burgerilla" in der Sulzbacher Straße 76 besucht, findet einen bunt gestalteten Gastraum für 40 bis 50 Gäste vor. Die Wände zieren großformatige Graffitis des Künstlers Pablo Fontagnier (auch Hombre genannt), welche Burger, Hotdog und Co. in wilder Bewegung zeigen. Magurean habe in seiner Vergangenheit bereits als Angestellter in der Gastronomie gearbeitet.

"Es läuft gut", berichtet er zufrieden. Besonders neugierig seien die Gäste auf die Corn Dogs. Dies sind amerikanische Snacks aus von einer Maisteighülle umgebenen Würstchen, die dann frittiert werden. Im "Burgerilla" sei allerdings die koreanische Variante zu finden. Ein Teig aus Weizenmehl umgibt dabei eine Geflügelwurst. Diese gebe es auch in Kombination mit Mozzarella. Serviert wird die Wurst am Stiel mit verschiedenen Saucen. "Die Leute freuen sich drauf", hält der Gastronom mit Blick auf die in der Stadt offenbar neue Spezialität fest. Zumindest habe er das Fastfood in Nürnberg noch nicht gesichtet.

Daneben stehen Klassiker wie Hamburger, Cheeseburger und Hotdog auf der Speisekarte. Auch Veganer*innen und Vegetarier*innen würden hier fündig. Möglich sei das dank Erbsenprotein, welches den Burger Patties eine fleischähnliche Konsistenz verleihe. Die Speisekarte werde derzeit öfter aktualisiert und mit verschiedenen Saucen experimentiert. Laut Facebook-Angaben ist das Nürnberger Restaurant "Burgerilla" montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr und sonntags von 16 bis 21 Uhr geöffnet.