Der Flughafen Nürnberg geht von einem erhöhten Reiseverkehr in den nahenden Weihnachtsferien aus. Die erwartete Passagierzahl erreicht laut Angaben des Airports beinahe das Niveau aus Vor-Corona-Zeiten. "Während der bayerischen Weihnachtsferien wollen wieder fast so viele Reisende in die Sonne starten, zu Städtetrips aufbrechen oder Freunde und Verwandte besuchen wie vor der Pandemie", erklärt der fränkische Flughafen am Dienstag (20. Dezember 2022) in einer Mitteilung.

Vom 23. Dezember bis 8. Januar werden demnach mehr als 117.000 Passagiere erwartet. In den Weihnachtsferien 2019/20 lag die Zahl dem Airport zufolge bei rund 130.000 Fluggästen. Beliebteste touristische Ziele sind Mallorca, Antalya und Hurghada. Mit einem hohen Verkehrsaufkommen wird außerdem von und nach den großen europäischen Drehkreuzflughäfen wie Istanbul, Frankfurt und Paris gerechnet. Auch London (Stansted und Heathrow) zählt nach Flughafen-Angaben zu den Top-Zielen.

Flughafen Nürnberg: Rund 880 Starts und Landungen während der Weihnachtsferien geplant

"Der voraussichtlich verkehrsstärkste Tag wird mit mehr als 10.000 Fluggästen der 23. Dezember sein", teilt der Flughafen mit. Demzufolge sind während der Ferien insgesamt rund 880 Starts und Landungen geplant. Größte Fluggesellschaft am Airport Nürnberg ist aktuell Ryanair, gefolgt von den Ferienfliegern Corendon Airlines und SunExpress. Zu den stärksten Linienfluggesellschaften zählt derzeit Turkish Airlines.

"Der Flughafen ist gut vorbereitet", betonen die Airport-Verantwortlichen. In den zurückliegenden Monaten seien mehr als 200 neue Mitarbeiter eingestellt worden, die vor allem die operativen Bereiche wie Check-in, Gepäckverladung oder Flugzeugreinigung stärken.

"Die Abläufe haben sich nach der Pandemie wieder eingespielt und unsere Mitarbeitenden sind hoch motiviert, sodass einem entspannten Abheben nichts im Wege stehen sollte", wird Airport-Geschäftsführer Michael Hupe in der Mitteilung zitiert.

Am Montagmorgen herrschte derweil in weiten Teilen Deutschlands Glatteis. Auch am Flughafen Nürnberg hatte der Winterdienst alle Hände voll zu tun.