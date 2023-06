+++ Nürnberg: Klima-Kleber blockieren Hauptstraße in Innenstadt - Berufsverkehr staut sich +++

Erneut haben sich Aktivisten der "Letzten Generation" am Montagmorgen (19.06.23) in Nürnberg auf eine Straße direkt am viel befahrenen Frauentorgraben/ Ecke Lessingstraße geklebt und blockieren den Berufsverkehr. Es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ist vor Ort. Foto: Oßwald/NEWS5

