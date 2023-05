Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag (4. Mai 2023) auf Freitag in mehrere Firmengebäude im Nürnberger Osten eingebrochen. In den Abend- oder Nachtstunden drangen der oder die Täter gewaltsam in vier Gebäude ein, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montag, 8. Mai, berichtet.

Sie konnten mutmaßlich über ein Fenster in die Innenräume der Firmen gelangen, durchwühlten diese und entwendeten diverse Gegenstände sowie Bargeld. Betroffen waren eine Firma in der Laufamholzstraße, zwei in der Schönseer Straße sowie eine in der Eslarner Straße. Der Wert der entwendeten Gegenstände kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Täter verursachten einen erheblichen Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro.

Einbruch in Firmengebäude in Nürnberg - Kripo sucht unbekannte Täter

Der Kriminaldauerdienst führte an den Tatorten Spurensicherungen durch. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Personen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Beobachtungen (Personen, Pkws etc.) im genannten Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz