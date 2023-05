Flughafen Nürnberg: Großaufgebot von Feuerwehren alarmiert

" Pilot hat Schlag gemerkt": Verdacht auf Kollision

hat gemerkt": Airport-Sprecher schildert Vorfall - gab es einen Vogelschlag?

Am Feiertag Christi Himmelfahrt (18. Mai 2023) kam es zu einem Großalarm auf dem Flughafen Nürnberg. Zuvor hatte ein Pilot der Airline "Wizz Air" eine außerplanmäßige Landung durchführen müssen. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort.

"Verdacht auf Vogelschlag": Pilot muss Sicherheitslandung am Flughafen Nürnberg durchführen

Am Nachmittag kam der Alarm. "Gegen 16:40 Uhr wurde vorsorglich ein Großaufgebot an Rettungskräften zum Nürnberger Flughafen 'Albrecht Dürer' zu einem Notfall mit einem Passagierflugzeug entsendet", berichtet die Feuerwehr Fischbach-Nürnberg in einem Statement.

Der Grund für den Einsatz: "Der Pilot einer Maschine der Fluggesellschaft Wizz Air, die hauptsächlich in Osteuropa unterwegs ist, hatte den Verdacht auf einen Vogelschlag geäußert", erklärt Jan Beinßen, Pressesprecher des Flughafens Nürnberg, am Freitag (19. Mai 2023) inFranken.de. Daraufhin musste die Maschine am Airport landen. "Der Pilot hatte einen Schlag bemerkt. Die Sicherheitslandung wurde im Folgenden erfolgreich durchgeführt", so Beinßen weiter. Am Boden konnte "dann nichts festgestellt werden, was auf einen Vogelschlag hindeuten würde."

Einige Einheiten der Feuerwehren "konnten bei der Anfahrt den Einsatz schon abbrechen, nachdem das Flugzeug sicher gelandet ist", so die Feuerwehr Fischbach. Ein solcher Alarm sei laut Beinßen am Flughafen Nürnberg Standard. "Bei uns heißt es immer Safety First, auch wenn nur ein Verdacht besteht". Die Einsatzkräfte seien für solche Fälle extra ausgebildet.

Im Juni findet das gigantische Nato-Manöver "Air Defender" statt. Am Flughafen Nürnberg soll es deswegen Einschränkungen geben. Mehr Nachrichten aus Nürnberg gibt es auf unserer Lokalseite.