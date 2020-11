Robert Hofmann von der gleichnamigen GmbH in Schney brauchte Ausgleichsflächen wegen der Erweiterung seiner Firma. Das Grundstück, das ihm dafür angeboten wurde, lag in Pferdsfeld und war mit seinen sieben Hektar Fläche deutlich größer als notwendig. Robert Hofmann erwarb es dennoch. Er fragte sich jedoch: Warum das große Areal brachliegen lassen? "Da kann man doch auch was Schönes machen!", war sich der Firmenchef-Senior sicher. Matthias Murrmann, ein befreundeter Architekt und Landwirt, beriet ihn. Das Projekt "Natur-Lehrpfad" wurde gestartet.