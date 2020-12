Die Spider Murphy Gang kommt 2021 nach Bad Staffelstein

kommt 2021 nach Die Kultband aus München musste ihre Deutschland-Tour coronabedingt verschieben

aus München musste ihre Deutschland-Tour coronabedingt verschieben Das Konzert auf der malerischen Seebühne findet am Samstag, 7. August 2021, statt

Nachdem die Deutschland-Tour der Spider Murphy Gang durch Corona auf das Jahr 2021 verlegt wurde, steht es nun fest: Die 7-köpfige Kultband aus München kommt am 7. August 2021 nach Bad Staffelstein.

Spider Murphy Gang in Bad Staffelstein: 40 Jahre Bühnenerfahrung

Mit über 40 Jahren Bühnenerfahrung hat die Spider Murphy Gang einiges zu bieten. Nach einer coronabedingten Pause im Jahr 2020 dürfen sich eingefleischte Fans und Weggefährten der Band auf eine Fortsetzung der Live-Konzertreihe freuen.

Man tut der Spider Murphy Gang gewiss nicht unbedingt hartes Unrecht, wenn man sie fast schon stereotyp mit ihrem Bierzelt-Kracher „Skandal im Sperrbezirk“, ihrem großen Hit, verbindet - jenem Song, mit dem sie sich eher ungewollt mitten hinein in die Pop-Wirren der Neue-Deutsche-Welle-Begeisterung der 80er-Jahre verirrt hatten. Das Auf und Ab der kultigen bayerischen Band, die auf der Neuen Deutschen Welle mal ganz oben schwamm, im Kern aber immer den kantigen Rock dem gefälligen Pop vorzog, kann man sich zudem in einer sehenswerten Dokumentation anschauen.

Von Synthierock, Pop und Waveklängen stammen ihre Wurzeln und gehen mit ihrem Album „Unplugged – Skandal im Lustspielhaus“ über zu Rockabilly, Boogie Woogie, Zydeco, Jazz, Swing, Blues, Country und Ragtime. Mit dem Album "40 Jahre Rock'n'Roll" wurde es wieder rockiger. An musikalischer und akustischer Monotonie mangelt es also nie.

Die Seebühne im Kurpark ist eine einzigartige Location

Man kann gespannt sein, wie facettenreich ihr Auftritt in Bad Staffelstein sein wird. Das Ambiente könnte besser nicht sein. Die Seebühne im Kurpark ist seit Jahren ein Ort für einzigartige Konzert- und Bühnenshow. Es bleibt zu hoffen, dass die Corona-Pandemie eine Konzertsaison zulässt.

Helge Schneider, der ulkige Unterhaltungskünstler, Kabarettist, Schriftsteller, Schauspieler und Sänger ist am 28. Juli 2021 in Oberfranken, im Schloss Tambach zu Gast. Mit seiner neuen Tour "Die Wiederkehr des blaugrünen Smaragdkäfers" will Helge Schneider seine Fans auch nach Corona unterhalten und zum Lachen bringen.

Einen Überblick der Konzert-Highlights 2021 in Franken finden Sie hier.

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungsdaten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels korrekt waren. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es allerdings zu Verschiebungen oder Absagen kommen.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach interessanten Angeboten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Ticket- oder Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und eine Karte für eine Veranstaltung oder ein Produkt kaufen, bekommen wir eine Provision vom Ticketportal bzw. Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.