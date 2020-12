Helge Schneider gastiert am Mittwoch, 28. Juli 2021 , auf Schloss Tambach (Landkreis Coburg)

Der unvergleichliche Entertainer Helge Schneider möchte 2021 wieder richtig aufdrehen. Helge Schneider gilt als Meister des Quatsch-Entertainments und scheint für die Bühne gemacht zu sein – so zieht es ihn immer wieder zurück ins Rampenlicht, wobei er kein Auge trocken lässt.

Helge Schneider auf Schloss Tambach: Vollblutmusiker zwischen Trompete und Schweineorgel

Doch nicht nur als Entertainer hinterlässt er seine Spuren, auch als Autor und Schauspieler zeigt sich das Multitalent von seiner besten Seite. So hat sich Schneider schon in zahlreichen Filmen wie etwa „Mein Führer – Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler“ von Regisseur Dani Levy bewiesen.

Wenn der Meister des (scheinbar) Banalen die Bühne betritt, kann nur einer im Mittelpunkt stehen – und das ist er selbst. Mit gekonnt unperfekter Musik und großartig verdrehtem Wortunsinn begeistert Helge Schneider seine Fans. Er ist der Mann am Klavier. Oder an der Trompete. Oder an der Schweineorgel… denn zu all dem Unsinn ist der Wortakrobat Helge Schneider vor allem eins: ein Vollblutmusiker.

Inzwischen dosiert der Mann, der unzählige Musikinstrumente beherrscht, seine Auftritte auf der Bühne und in Film- und Fernsehen ganz bewusst und hat sich in erster Linie der Jazz-Musik und der Improvisation verschrieben.

Sein neues Album heißt "Mama"

Gerade ist er 65 Jahre alt geworden und hat sich und seinen Fans zum Geburtstag ein neues Album geschenkt.

Für "Mama", das Ende August 2020 erschienen ist, hat er nicht nur die Songs geschrieben, sondern auch von der Rumba-Rassel bis zum Jagdwursthorn alle Instrumente selbst eingespielt.

Von Rente kann also keine Rede sein. Mit seinem schrägen Humor begeistert Helge Schneider seit Jahren ein Millionenpublikum.

Am Mittwoch, 28. Juli 2021, wird er in Schloss Tambach wieder sein Publikum damit verblüffen, wie viel Sinn er im Unsinn entdeckt.

