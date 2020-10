Frau Feulner, was macht eine Genussbotschafterin - und wie wird man das überhaupt?

Gabriele Feulner:

Was passiert in Ihrer Naturkräuterschmiede in Harsdorf

Wer hat den Blick für das, was oft unbemerkt am Wegesrand wächst? Gabriele Feulner in jedem Fall. Die Harsdorferin hat sich als Expertin auf Kräuter spezialisiert - und wirbt als Genussbotschafterin der Genussregion Oberfranken für diese wunderbare Pflanzengattung.Sie ist für die Entwicklung kreativer Erlebnisangebote verantwortlich - mit den Grundlagen der oberfränkischen Kulinarik. Man muss Freude daran haben, Nahrungsmittel zu veredeln und wertzuschätzen. Und diese mit Geschichten und Fachwissen den Kunden und Gästen näher bringen zu wollen. Hierfür gibt es verschiedene Weiterbildungen, welche unter anderem von der Handwerkskammer für Oberfranken angeboten werden.Wir sind ein Bauernhof mit Erlebnisgastronomie, ein Familienbetrieb mit sieben Kindern, Partnern und Enkeln. Gemeinsam gestalten wir individuellen Familienfeiern mit hausgemachter fränkischer Küche. Unter anderem kann man bei uns eine Veranstaltung in Verbindung mit Kräutern buchen, aber auch Baumwanderungen oder eine Kirchenführung mit mir als Markgrafenkirchenführerin. Neben dem Hofcafé, das einmal monatlich mit hausgemachten Torten , Kuchen und Küchla stattfindet, bieten wir ebenso auch Angebote für Kindergärten und Schulen sowie Kindergeburtstage an. Auch für Busgruppen oder Vereine lohnt sich eine Fahrt ins schöne Harsdorf mit vielen besonderen Erlebnissen. Denn in der Naturkräuterschmiede Harsdorf gehen Liebe und Natur Hand in Hand!