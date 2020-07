Tierheim Hof warnt auf Facebook vor Giftködern in Helmbrechts: Anwohner und Hundebesitzer sind schockiert - in Helmbrechts starb vergangene Woche ein Hund an einer Vergiftung, drei andere Hunde wurden verletzt.

Frau Smekal, Besitzerin der drei verletzten Hunde, schildert die Symptome im Gespräch mit inFranken.de. "Es fing an mit Durchfall und Erbrechen von gelbem Schleim", so Smekal. Sie habe ihren Hunden dann sofort Kohletabletten gegeben - die Rettung, wie sich später herausstellt. "Die Ärztin sagte mir, dass das die richtige Entscheidung war - die Kohle bindet die Giftstoffe im Körper." In der Klinik bestätigt sich die erste Diagnose: Rattengift. Trotz des Giftstoffes erholen sich ihre Hunde.