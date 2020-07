Kautendorf vor 1 Stunde

Misshandlung

Tierquäler in Oberfranken: Mann in Regenjacke malträtiert hilflose Ziege

In Oberfranken wurde in der Nacht auf Freitag eine Ziege verletzt. Ein Unbekannter stach auf das hilflose Tier ein und verletzte es am Hals. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen.