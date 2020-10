LKR Haßberge vor 1 Stunde

Corona-Pandemie

Steigende Corona-Zahlen: Wie ernst ist die Lage in Bamberg, Coburg und Schweinfurt?

Nicht nur im Landkreis Haßberge steigen die Corona-Neuinfektionen wieder rasant an. Auch in einigen Nachbarlandkreisen und Städten leuchtet es bereits gelb oder rot. Wo die Infektionslage besonders besorgniserregend ist, erfahren Sie in unserem Überblick.