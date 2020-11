Christina Bendig und Katharina Schmidt (hinten in der Mitte) engagieren sich mit dem Freundeskreis Asyl ehrenamtlich fr Geflchtete. Das Bild entstand im Herbst 2019. Damals nahmen Ehrenamtliche und Geflchtete an einem Workshop unter dem Titel "Wie wollen wir leben?" in der KZ-Gedenksttte Flossenbrg teil. Die Fahrt wurde ber das Bundesprogramm "Demokratie leben!" finanziert. Foto: Freundeskreis Asyl Hofheim