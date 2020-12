The BossHoss treten beim Rösler Open-Air auf Schloss Eyrichshof auf

Termin für das Konzert der "Black Is Beautiful"-Summer-Tour ist Mittwoch, 28. Juli 2021

The BossHoss meldeten sich im Sommer 2020 machtvoll zurück und wollten mit ihrem achten Album namens "Black Is Beautiful" noch einmal auf Tour gehen. Live präsentierten sie die neuen Songs bereits im März und April 2019 auf einer restlos ausverkauften Tournee. Es war ihre bislang umfangreichste Arena-Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

The BossHoss - Country-Rock beim Rösler Open Air

Coronabedingt mussten die Shows 2020 jedoch abgesagt werden. Mit großer Vorfreude startet die Band 2021 daher in ein neues Jahr und freut sich auf die Konzerte, die sie spielen - insofern es die Corona-Pandemie zulässt.

Auch das jährlich statt findende Rösler Open-Air auf dem Schloss Eyrichshof musste 2020 coronabedingt abgesagt werden. Alle Ticketinhaber haben die Möglichkeit, ihre Tickets für das Ende Juli 2021 geplante Event zu behalten. Wer den neuen Termin nicht wahrnehmen kann, hat die Möglichkeit, die Karten bei der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückzugeben.

Wie die Veranstalter mitteilten, bestätigte The BossHoss, beim Rösler Open Air 2021 auftreten zu wollen. Als Termin ist Mittwoch, 28. 07. 2021, vorgesehen. Die Fans können sich also freuen: Alle ihre Alben platzierten sich in den Top 10. Insgesamt bringt es die Band bislang auf mehr als zwei Millionen Tonträger. The BossHoss haben ihre eigene Spielart des Country-Rock perfektioniert. Die in Spannung und Schweiß getränkten Live-Shows hinterlassen glühende Spuren.

Neben TheBossHoss gibt es auch weitere prominente Künstler, die ihre Musik im Schloss Eyrichshof dem Publikum präsentieren werden. So kommt auch der Singer und Songwriter Max Giesinger zum Rösler Open Air 2021.

Einen Überblick der Konzert-Highlights 2021 in Franken finden Sie hier.

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungsdaten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels korrekt waren. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es allerdings zu Verschiebungen oder Absagen kommen.

