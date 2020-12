Max Giesinger tritt 2021 in Unterfranken auf

tritt 2021 in Unterfranken auf Der deutsche Singer-Songwriter kommt am Dienstag, 27. Juli 2021, nach Schloss Eyrichshof bei Ebern

Er präsentiert insbesondere Songs aus seinem dritten Album "Die Reise"

Es gibt Nachschlag: Nachdem Max Giesinger auf der "Die Reise Tour" 2019 vor über 60.000 Fans seine bisher größte Tour gespielt hat, kehrt er für eine Fortsetzung 2021 mit weiteren Terminen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zurück. Nachdem die Tour von 2020 coronabedingt abgesagt wurde, stehen nun die neuen Termine der Tour fest. Eingeplant ist auch ein Auftritt am 27. Juli 2021 beim Rösler Open Air auf Schloss Eyrichshof.

Max Giesinger - Die Reise geht los

Schon bei den ersten beiden Alben "Laufen Lernen" und "Der Junge, der rennt" ging es um Bewegung. Das dritte Album von Max Giesinger heißt "Die Reise" und knüpft daran an. Bei seinen ersten Alben ging es ihm noch darum aufzubrechen, bloß nicht stehen zu bleiben. Jetzt macht sich Max Giesinger mit seiner dritten Platte zum ersten Mal bewusst, welchen Weg er hinter sich hat und reflektiert über die Phase des permanenten Unterwegsseins.

Max Giesinger zählt heute zu den relevantesten deutschen Pop-Künstlern und zeigt durch seinen unermüdlichen Antrieb, wie sehr er liebt, was er tut. Nach wie vor ist es das Größte für ihn, auf der Bühne zu stehen und Konzerte zu spielen.

Dabei ist er seinen Fans immer ganz nah. Der Junge mit der Gitarre, der in Fußgängerzonen Oasis-Cover spielte, ist erwachsen geworden und versichert uns: Die Reise geht jetzt erst richtig los.

Rösler Open Air auf Schloss Eyrichshof: Das Schloss rockt!

Das Schloss, mit seiner malerischen Kulisse, ist ein beliebter Sommerspielort namhafter Künstler. Auch 2021 warten wieder besondere Konzerterlebnisse auf sie. Das Rösler Open Air findet jährlich auf dem Schloss Eyrichshof bei Ebern (Landkreis Haßberge) satt. Nachdem das kleine Festival 2020 coronabedingt abgesagt werden musste, tüfteln die Veranstalter schon an der Umsetzung des Open Air Events im Sommer 2021.

Besucher, welche schon für das 2020 geplante Open Air ein Ticket erworben haben, können dies für das kommende Event behalten. Neben Max Giesinger werden auch weitere prominente Gäste erwartet. So kann man sich auch beispielsweise auf einen Besuch von The BossHoss freuen.

