Das vhs-Büro veranstaltet am Donnerstag, 29. Juli, von 19 bis 21 Uhr, eine Abendveranstaltung mit dem Thema "Wüste begrünen" im Bayerischen Hof. Referentin Agnes von Helmolt berichtet in einer Lesung von verschiedenen Wüsten-Erfahrungen und stellt den Dokumentarfilm "Bäume für die Wüste" vor. In den letzten 30 Jahren hat Agnes von Helmolt in 67 Karawanen viele Menschen durch Wüsten in sieben verschiedenen Ländern begleitet. Für alle Reisenden entstand in diesem stillen Naturraum eine tiefe Verbundenheit mit sich selbst und den dort lebenden Nomaden. Angesichts aller Wüstenerfahrungen und des steigenden Bewusstseins für die Klimakrise wurde Agnes von Helmolt aktiv und gründete 2018 eine Projektgruppe bzw. den jetzigen Verein Wüste begrünen e.V. Der Verein setzte sich das Ziel, in einem Gemeinschaftsprojekt in Marokko eine Dattelpalmen- und Moringaplantage anzulegen. Im Frühjahr 2020 pflanzten Mitglieder des Vereins gemeinsam mit Berbern in einem ersten Arbeitsschritt 620 Bäume. Die Erträge dieses nach ökologischen Kriterien bewirtschafteten Wüstentals sichern zudem Arbeitsplätze und Einkommen. Die Eintrittsgebühr der Abendveranstaltung wird zu Gunsten des Vereines gespendet. Für einen reibungslosen Ablauf bittet die Volkshochschule um Voranmeldung im vhs-Büro Bad Kissingen, Tel.: 0971/807 4211. sek