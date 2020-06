Wohin mit den Musikschülern?

Karl-Heinz Hofmann Der Zweckverband Berufsfachschule für Musik und Sing- und Musikschulwerk Oberfranken hat in seiner jüngsten Sitzung die Bedeutung der in Kronach ansässigen Berufsfachschule für Musik (BFM) für Oberfranken und darüber hinaus hervorgehoben. Die Verbandsräte, Vorsitzender Landrat Klaus Löffler und sein Stellvertreter Bezirkstagspräsident Henry Schramm, sprachen von einem Alleinstellungsmerkmal der Bildungseinrichtung für Kronach und Oberfranken. Es gibt nur elf solcher Einrichtungen auf der ganzen Welt.

Den Bericht des neuen Schulleiters Burkhart M. Schürmann nahm die Versammlung mit großem Beifall auf. Bei seinem Debüt im Gremium sparte er in seinem Ausblick auch nicht mit durchaus gefälligen Visionen bis hin zu einem modernen Neubau am Fuße der Festung Rosenberg mit Blick auf die Stadtpfarrkirche. Schürmann sprach von einem langfristigen Ausbau und einer Modernisierung des Musikangebots bis hin zum Kultur- Campus mit dem Namen "Max-Baumann-Campus", in dem Musik-, Tanz-, Theater- und Kunstangebote brillieren.

Also wolle man ideale Angebote präsentieren, bis hin zu Festivals mit hochkarätiger Kunst - alles für einen attraktiven Hochschulstandort Kronach. "In vielen was wir an Ideen und Aktivitäten durchsetzen möchten, sind die beengten Räumlichkeiten hinderlich", gab Schürmann zu bedenken.

Landrat Klaus Löffler drückte allerdings etwas auf die Euphoriebremse in Sachen Neubau einer BFM. Das Thema sei schon länger in die Hochbauplanungen des Landkreises aufgenommen und werde seit einiger Zeit in verschiedenen Gremien beraten, in dem ein Gesamtkonzept enthalten sein wird. Der Investitionsschwerpunkt liege derzeit bei der Berufsschule mit circa 30 Millionen Euro. Man werde abwägen, inwieweit Synergieeffekte genutzt werden können, wo Einsparungen möglich sind und von wo und wann Fördermittel fließen können.

Dietmar Schmidt (SPD) schlug eine engere Zusammenarbeit mit dem Nordbayerischen Musikbund vor. Bernd Liebhardt (CSU) brachte die Nutzung des Kreiskulturraums ins Spiel. Ralf Völkl (SPD) sah den richtigen Zeitpunkt gekommen, jetzt an eine neue Schule zu denken. Sie wäre ein wichtiger Baustein, um den Lucas-Cranach- Campus abzurunden. Es fehle momentan auch ein vernünftiger barrierefreier Veranstaltungsraum.

Bezirk ist mit im Boot

Bezirkstagspräsident Henry Schramm hob hervor, dass die BFM am Standort Kronach erhalten bleiben soll. Dafür habe sich der Bezirkstag ausgesprochen und somit wäre der Bezirk auch bei einer Neugestaltung beteiligt. Schramm schlug außerdem eine Zusammenarbeit mit der internationalen Musikbegegnungsstätte "Haus Marteau" in Lichtenberg vor.

Das Gremium beschloss die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 und den Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 einstimmig. Katrin Göppner vom Landratsamt Kronach erörterte das Zahlenwerk näher. Der Haushaltsplan umfasst die BFM, das Singschulwerk Oberfranken und die Musikschule. Das Volumen des Gesamthaushalts 2020 beträgt 2 339 200 Euro, davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 2 234 900 Euro und in den Vermögenshaushalt 104 300 Euro.

Geteilte Kosten

Grundsätzlich teilen sich der Bezirk Oberfranken und der Landkreis Kronach die ungedeckten Kosten je zur Hälfte über die Betriebs- und Investitionskostenumlage. Als Betriebskostenzulage wurden 1,37 Millionen Euro errechnet. Daraus ergeben sich für den Bezirk Oberfranken und den Landkreis Kronach je eine Beteiligung in Höhe von 685 000 Euro. Für die Außenstellen der Musikschule trägt ausschließlich der Landkreis Kronach die Kosten.

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschuss, Thomas Nagel (FDP), gab den Prüfungsbericht für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 bekannt. Die Jahresrechnungen wurden festgestellt und Entlastung erteilt.

Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses waren aufgrund der Neuwahlen des Kreistages Kronach am 15. März neu zu benennen. Vom Gremium wurden als ordentliche Mitglieder berufen (in Klammern der jeweilige Stellvertreter): Thomas Nagel (Wolfgang Beiergrößlein), Matthias Söllner (Ulrich Schürr), Dietmar Schmidt (Ralf Völkl), Hans Rebhan (Bernd Liebhardt). Den Vorsitz wird weiter Thomas Nagel führen. Sein Stellvertreter als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses ist Dietmar Schmidt.

Abschließend dankte Verbandsratsvorsitzender Klaus Löffler dem bisherigen Schulleiter Andreas Wolf für dessen engagierte und gute Schulleitung. Man werde zu gegebener Zeit eine gebührende Verabschiedung vornehmen.