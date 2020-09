Wespen sind jetzt sehr aktiv

Die spätsommerlichen Temperaturen locken auch Wespen an. Ulf Reichenbach, Leiter der zentralen Notaufnahme des Helios St.-Elisabeth-Krankenhauses, gibt Tipps, wie man sich schützen kann. So sollte man nicht hektisch nach den Wespen schlagen oder sie anpusten. Besser sei es, sie mit einer Wasser-Sprühflasche ansprühen, sie ziehen sich dann zurück. Und: Mülleimer und Obst-Wiesen meiden. Getränke immer abdecken, nicht aus dunklen Flaschen oder Getränkedosen trinken. Nach jeder Mahlzeit gut Hände waschen, bei Kindern den Mund abwaschen, übriges Essen direkt vom Tisch abräumen. Enge Kleidung in helleren Farbtönen eignet sich gut, bunte lockt Insekten dagegen an. Weiter rät er: Besser nicht bei geöffneten Fenstern Auto fahren und parfümierte Produkte meiden. Einige ätherische Öle in Form von Duftkerzen können die Insekten jedoch vertreiben. Bei der Gartenarbeit nicht auf Handschuhe verzichten. Bei einem Stich sofort die betroffene Stelle mit einem Wunddesinfektionsmittel behandeln. Eine Kühlung ist ebenfalls wichtig. Bei Juckreiz können Salben aus der Apotheke helfen, informiert der Mediziner in der Pressemitteilung der Klinik. Kommt es zu Atemnot oder starker Schwellung und Hautirritationen, sollte aber besser sofort eine Notaufnahme aufgesucht werden. Auch im Helios St.-Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen ist das Behandeln von Insektenstichen im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. red