Zum 22. Mal beteiligt sich die evangelische Kirchengemeinde an der Geschenkaktion "Weihnachten im Schuhkarton" des Vereins "Geschenke der Hoffnung". Die Leitung liegt von Beginn an bei Ulrike Gieger. Mit dabei ist wieder eine Abgabestelle im Lichtenfelser Rathaus.

Die Aktion selbst gibt es seit nun 25 Jahren. Mitmachen ist ganz einfach: Deckel und Boden eines Schuhkartons separat mit Geschenkpapier bekleben oder vorgefertigten Schuhkarton unter www.jetzt-mitpacken.de bestellen. Auch im Redwitzer Pfarrbüro sind bedruckte Kartons kostenfrei erhältlich. Das Päckchen mit neuen Geschenken für ein Kind füllen. Schuhkarton-Geschenke sind unter anderem Spielzeug, Süßigkeiten, Hygieneartikel, Schulmaterialien, Kleidung und Accessoires sowie "Wow"-Geschenke wie zum Beispiel Fußball mit Pumpe, Tischtennisschläger und Bälle, Puppe oder Kuscheltier, Schuhe. Ist der Karton gepackt, wird er zu den Abgabeorten gebracht. Um alle Kosten zu decken, wäre es schön, mit dem Schuhkarton eine Geldspende in Höhe von zehn Euro für Abwicklung und Transport mit abzugeben. Wer keinen kompletten Schuhkarton packen möchte, kann auch einzelne Sachspenden abgeben, aus denen dann Kartons zusammengestellt werden.

Wohin mit dem Karton?

Abgabestelle ist im Gemeindegebiet neben dem evangelischen Pfarramt in der Rosenstraße 2 (Dienstag von 16 bis 18 Uhr und Mittwoch und Donnerstag jeweils von 10 bis 12 Uhr) das Geschäft "Drehpunkt" in der Bahnhofstraße 36 von 8 bis 18 Uhr von Montag bis Freitag und von 8 bis 13 Uhr am Samstag. Eigens zur Abgabe eingerichtete Termine sind im evangelischen Gemeindehaus Redwitz in der Bahnhofstraße 34 am Freitag, 6. November, von 16 bis 19 Uhr; Samstag, 7. November, von 9 bis 12 Uhr; Freitag, 13. November, von 16 bis 19 Uhr; Samstag, 14. November, von 9 bis 12 Uhr und letztmalig Sonntag, 15. November, von 11 bis 13 Uhr. Eine weitere Abgabestelle für die Kartons befindet sich im Lichtenfelser Rathaus im Zimmer des Bürgerservice. che