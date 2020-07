Wege zu mehr Grün im Dorf

Karl-Heinz Hofmann Pressig — "DorfGrünGestalten", das ist der Titel einer kleinen Ausstellung, die im Pressiger Rathaus in den nächsten zwei Wochen zu sehen ist. Dabei geht es um Dorfgrün in der Gemeinde. Im Eingangsbereich und im ersten Stock verteilt, werden dabei auf neun Roll-ups-Bannern gute Beispiele für die grünen Bereiche einer Gemeinde anschaulich aufgezeigt.

Von der pflanzlichen Einbindung am Dorfrand über die öffentlichen Grünbereiche im Ort bis hin zu naturnahen Privatgärten werden alle Grünaspekte einer Siedlung kurz erläutert. Wer die Eindrücke beim Rundgang im Rathaus mit nach Hause nehmen möchte, kann dies mit dem gleichnamigen Begleitheft tun. Es liegt zum Mitnehmen kostenlos bereit. Darin werden die Themen der Banner ausführlicher erläutert und mit ganz konkreten Tipps praxistauglich.

Die vielen Bilder inspirieren und geben Anregungen für eigene Ideen einer dorfgerechten Grüngestaltung. Schön, wenn dabei das Lokalkolorit mit gebietstypischen Materialien und Pflanzen nicht vernachlässigt wird und der unverwechselbare Charme des Frankenwaldes im wahrsten Sinne des Wortes aufblüht. Besonders für Ortsteile, die vor oder mittendrin in einem Dorferneuerungsverfahren stehen, können Banner und Broschüre Wegweiser für die individuelle Grüngestaltung in den jeweiligen Ortschaften sein. Denn neben den historisch bedeutsamen Gebäuden sind es vor allem Grünelemente, wie prägende Bäume oder grüne Dorfanger, die jedem Dorf seinen unverwechselbaren Charakter geben. Dieser kann durch eine gute Grüngestaltung gestärkt werden und im besten Falle positive Effekte und Anreize für die privaten Gärten geben.

"DorfGrünGestalten" ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege Oberfranken mit dem Amt für Ländliche Entwicklung in Bamberg sowie dem Gartenbauzentrum Nord in Kitzingen. Bürgermeister Stefan Heinlein und sein Team im Rathaus befürworten diese Ausstellung. Sie könne den Bürgern im Markt Pressig einige Anregungen geben, selbst zur Grüngestaltung ihres Dorfes beizutragen. Andererseits ist sie besonders wichtig für die Bürger der Gemeindeteile Förtschendorf und Friedersdorf, in denen die "Dorferneuerung" zusammen mit dem Amt für Ländliche Entwicklung durchgeführt wird.

Durch die Ausstellung wird sicherlich so manche Kreativität der Grüngestaltung des Ortsbildes bei den Bürgern angeregt, hofft das Gemeindeoberhaupt und verspricht sich in guter Zusammenarbeit mit den Bürgern so manche Dorfverschönerung. Er weist aber schon im Vorfeld darauf hin, beim Besuch der kleinen Ausstellung die Abstandsregeln, die Maskenpflicht und gegebenenfalls weitere coronabedingte Auflagen zu beachten. Den Anweisungen im Rathaus ist zu folgen. Für Menschen mit Gehbehinderung steht der Aufzug am Rathaus zur Verfügung. Es ergeht herzliche Einladung. Der Eintritt ist frei.