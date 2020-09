"Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht", antwortete Wachenroths Bürgermeister Friedrich Gleitsmann (CSU) auf die Frage nach der Streitsache der Marktgemeinde mit der gekündigten Verwaltungschefin Jasmin Götze. In nichtöffentlicher Sitzung sei darüber ausgiebig diskutiert worden, so Gleitsmann. Fazit sei, dass die Marktgemeinde die schriftliche Begründung des Urteils abwarten werde. Diese sei in ein bis zwei Monaten zu erwarten. Erst dann werde über das weitere Vorgehen, ob die Gemeinde eventuell in die Berufung gehe, entschieden.

Haushalt muss erstellt werden

Gleitsmann ließ die Gemeinderäte aber wissen, dass ab 1. Oktober ein neuer Verwaltungsleiter seinen Dienst antreten werde. Da der Stuhl der Geschäftsleitung bereits seit dem Frühjahr nicht besetzt ist, stehen etliche Aufgaben, unter anderem die Erstellung des Gemeindehaushalts für das bereits weit fortgeschrittene Jahr, an. See