In Hülle und Fülle gibt es sie überall zu kaufen: Adventskränze. Doch in der Weilersbacher Grundschule haben die Schüler der vierten Klasse einen eigenen Adventskranz (Bild) gebunden.

Karin Hack vom Weilersbacher Trachtenverein und Lehrerin Anna Fernolendt vermittelten den Kindern diese vorweihnachtliche Tradition. Gut, dass es dann so viele begeisterte Helfer gab, die aber corona-bedingt in kleinen Gruppen werkelten, Zweige schnitten, Büschel legten und dekorierten. Der fertige Adventskranz wurde von den Kindern mit Stolz in der Schulaula aufgestellt; er soll allen bis Weihnachten eine Freude bereiten.

Aber auch im Dorf brauchen die Weilersbacher nicht ganz auf eine weihnachtliche Atmosphäre zu verzichten. Einen großen Adventskranz haben die Weilersbacher Trachtenfrauen gebunden. Der mit Kerzen, Sternen und roten Bändern verzierte Kranz wurde vor dem "Trachtenhäusla" in Unterweilersbach aufgehängt. Bei Einbruch der Dunkelheit verbreiten dann die leuchtenden Kerzen eine heimelige Adventsstimmung. Wie Trachtenfrau Karin Hack verrät, arbeite man bereits daran, an Weihnachten eine Krippe vor dem Haus aufzubauen. dia